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Распространение налоговых льгот для Дальнего Востока на Восточную Сибирь экономически обосновано
Глава Минвостокразвития Александр Галушка прокомментировал заявления Президента РФ Владимира Путина о стратегических целях развития Сибири и Дальнего Востока, которые должны стать национальным приоритетом на весь XXI век.
«Президент страны в Послании Федеральному Собранию обозначил пути решения многих проблем российского общества, определил приоритеты развития всего государства, в том числе Сибири и Дальнего Востока.
По сути, мы уже начали выполнение принципа, высказанного Владимиром Путиным, о создании сети территорий опережающего экономического развития. Именно на этом построена наша модель социально-экономического развития Дальнего Востока.
Сегодня мы проводим подробный территориально-экономический анализ в регионах ДВ, чтобы выявить лучшие, наиболее подходящие и перспективные площадки для создания этих территорий.
Страны АТР давно идут по этому пути: названия разные, но суть одна – особые условия работы предприятий. Скажем, 60 % продукции, которую мы получаем из Китая, изготовлено в таких технопарках. Их там создано 441. Те экономические зоны, которые уже созданы на Дальнем Востоке, пока не могут составить конкуренцию китайским, японским и другим зарубежным аналогам.
Но это поправимо. Просто при создании таких территорий необходимо смотреть на них глазами инвесторов. Если условия будут созданы подходящие, это станет мощнейшим стимулом для инвестора приходить на Дальний Восток. В первую очередь речь идет о подготовке инфраструктуры, нормальных комфортных административных процедур, налоговых условий.
Особое внимание Минвостокразвития уделит проектам, от реализации которых ожидается максимальный экономический эффект. То есть тем, которые дают наибольшее экономическое развитие территории и в которых добавленная стоимость и выручка в пересчете на одного человека максимальны. Реализация таких проектов будет способствовать в том числе росту зарплат людей, большей собираемости налогов в региональные бюджеты, – это стимул для губернаторов. Тем более, как заявил президент, если регион вкладывает свои средства в создание индустриальных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнительные федеральные налоги, которые в течение трёх лет поступят от размещённых там предприятий, должны возвращаться в регион в форме межбюджетных трансфертов.
Распространение налоговых льгот для Дальнего Востока на Восточную Сибирь, предложенное Владимиром Путиным, - естественное и экономически обоснованное решение, поскольку эти регионы достаточно близки между собой. Логика этих налоговых льгот состоит в том, что таким образом мы фактически осуществляем бюджетную инвестицию в расширение налоговой базы, а не просто подсчитываем выпадающие доходы бюджета.
Это ключевое решение, которое кардинально снижает издержки для бизнеса в этой части и стимулирует инвестиции, развитие предпринимательства, а значит, и рост экономики в целом», - отметил министр.
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