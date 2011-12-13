INOPRESSA: Прохоровский ресурс и кудринский авторитет - на сцену

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ZRPRESS. Сурков недавно сказал, что России срочно нужна "массовая либеральная партия, точнее, партия раздраженных городских сообществ", и ради сохранения системы нужно "допустить новых игроков". Концепция "кукловода", точно по заказу, осуществилась, пишут иностранные СМИ: теперь на выборах у Путина будет удобный соперник - Прохоров, а в создании либеральной партии, видимо, будет участвовать экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Протест, рожденный парламентскими выборами 4 декабря, начинает трансформировать российскую политическую сцену в преддверии мартовских президентских выборов", - пишет Антонелла Скотт в Il Sole 24 Ore. С одной стороны, бывший министр финансов Алексей Кудрин публично заявил, что не голосовал за "Единую Россию", попросил не называть его единомышленником Владимира Путина и сказал, что готов создать новую либерально-демократическую партию. "С другой - еще один сюрприз: миллиардер Михаил Прохоров снова вышел на политическую сцену, объявив о "самом важном решении в моей жизни" - намерении выставить свою кандидатуру на президентские выборы. Что это? Вызов Путину, две реальные альтернативы? Или согласованная с режимом стратегия по созданию иллюзии выборов с большим числом участников, чтобы перевести протест в менее опасное русло, обозначив мостик между Болотной площадью и Кремлем?" - задается вопросом автор статьи.

Новый сюжетный поворот в стиле "мыльной оперы", как минимум третий за последние 7 дней, - так характеризует журнал Time заявление Михаила Прохорова о желании баллотироваться в президенты. "Молодой, "умеющий жить" человек, ростом превышающий всех других местных политиков на голову, владелец 18 млрд долларов, вызвал Путина на электоральную дуэль в момент, когда российский лидер ослаблен как никогда", - пишет журналист Саймон Шустер. Но этот сюжет, как и положено в добротной бульварной литературе, далеко не однозначен. При ближайшем рассмотрении Прохоров оказывается идеальным оппонентом, о котором Путин мог только мечтать.

Играя роль соперника Путина, Прохоров успокоит демонстрантов - "массы хипстеров, молодых представителей городского среднего класса", как характеризует их автор. При этом Прохоров не имеет ни малейшего шанса победить. Как пояснил политолог Сергей Марков, россияне ненавидят олигархов, к тому же существует "готовое досье предполагаемых скандалов, которое государственные СМИ могут достать для дискредитации этого кандидата", отмечает обозреватель, напоминая об инциденте в Куршевеле.

В сентябре Прохоров, только-только возглавивший партию "Правое дело", был "смещен за неповиновение приказам Суркова", говорится в статье, после чего заявил, что не будет участвовать в фарсе. Однако в понедельник, когда Прохорова спросили, как он собирается держаться с Сурковым в ходе своей избирательной кампании, он ответил, что планирует стать его начальником. Государственное ТВ, информационную политику которого Сурков диктует в интересах Кремля, уделило пресс-конференции достаточно эфирного времени. Автор статьи видит в этом "дополнительное подтверждение конспирологической теории, что все это - лишь уловка Кремля". Сурков недавно сам сказал в интервью, что России срочно нужна "массовая либеральная партия, а точнее, партия раздраженных городских сообществ". Он добавил, что ради сохранения и развития системы в нее нужно "допустить новых игроков. Не играть одной фигурой". Концепция "кукловода", точно по заказу, осуществилась, замечает Шустер.

Несколько лет назад двое друзей - Михаил Прохоров и Борис Немцов - поклялись больше заниматься спортом, чтобы дожить до времени, когда власть Путина начнет ослабевать, утверждает со страниц The Daily Beast Анна Немцова. "Но, несмотря на общность вкусов - им нравятся демократия, спорт, красивые женщины - Прохоров и Немцов никогда не могли договориться об одном ключевом моменте: следует ли идти на компромисс с архинедругом Путиным", - пишет журналистка.

В понедельник разногласия друзей вырвались наружу: Прохоров объявил, что будет баллотироваться в президенты и тем самым "признал нынешнего премьера легитимным кандидатом". Со своей стороны, Немцов и другие оппозиционеры призывают россиян выйти на улицы и потребовать отставки Путина.

Хотя российская политическая элита изо всех сил пытается нивелировать значимость мирных демонстраций, прокатившихся по стране вслед за выборами, в стране что-то изменилось. "Премьер Путин пока решил хранить молчание, прощупывая, по всей видимости, настроения в стране. Зато, - пишет обозреватель Die Presse Эдуард Штайнер, - из дальних углов неожиданно начали вылезать те, кто забился туда пару месяцев назад добровольно или был втиснут насильно. Взять хотя бы Михаила Прохорова. 46-летний мажоритарный акционер алюминиевого монополиста "Русал", входящий в тройку самых богатых русских, заявил в понедельник о намерении участвовать в мартовских президентских выборах".

Журналист приводит высказывание российского политолога Алексея Макаркина о том, что кандидатура Прохорова не должна вводить в заблуждение: олигарх не стал бы участвовать в выборах главы государства без санкции Путина. Нынешнему премьеру нечего опасаться миллиардера по причине установленного в России "этикета олигархов".

Напомнил о себе и экс-министр финансов Алексей Кудрин, заявивший о желании создать партию либерального толка, продолжает обозреватель. По словам экс-советника Медведева политолога Глеба Павловского, Кудрин метит в премьерское кресло, предусмотренное для нынешнего президента, и не исключено, что Медведев в конечном итоге от этого поста откажется.

"Получится ли из Михаила Прохорова соперник для Путина?" - спрашивает The Guardian. Теоретически у Прохорова есть все, что нужно для жаркой схватки с Путиным: он богат, владеет частным инвестфондом, долей в компании "Полюс-Золото" и журналом "Сноб", а также долей в американской баскетбольной команде "Нью-Джерси Нетс". "И, если верить Прохорову, он затаил обиду на Кремль", - пишет журналист Дэвид Хёрст, напоминая об истории с "Правым делом". В сентябре ситуация озадачила аналитиков: что это - восстание марионетки против кукловода или "часть другого, пока не опубликованного сценария?". Будь Прохоров серьезной политической угрозой для Путина, он повторил бы судьбу Ходорковского, считает издание.

Те же вопросы звучат и сегодня, когда Прохоров пожелал баллотироваться в президенты. Автор материала выдвигает свои версии: либо Прохоров создает иллюзию настоящей оппозиции, либо, увидев массовые демонстрации, он почуял благоприятный случай. "В любом случае для Путина кандидатура Прохорова не станет нежелательной", ибо этот человек "не станет оспаривать систему", делает вывод Хёрст.

Миллиардер Михаил Прохоров в России известен как плейбой, замечает The New York Times. "В своих отношениях с Кремлем он давно балансирует на тонкой грани - сохраняет определенную независимость, между тем как мятежные олигархи оказались в изгнании или в тюрьме", - пишут журналисты Эллен Барри и Эндрю И.Крамер. "У 46-летнего Прохорова есть ресурсы для того, чтобы при желании бросить реальный вызов Кремлю", - считает издание.

Иногда он шел на уступки Кремлю, а иногда, как в сентябре этого года, давал отпор. Отношения Прохорова с Кремлем много лет остаются загадкой, пишет NYT. Он разбогател, опираясь на теплые отношения с правительством Ельцина, когда вступил в удачное партнерство с Владимиром Потаниным, вице-премьером, ведавшим приватизацией. В период президентства Путина наступил момент, когда "Прохоров, видимо, находился в опале: сообщалось, что он отказывается продать свои акции "Норильского никеля" государству". Прохоров был вынужден продать свою долю после инцидента в Куршевеле, но не государству, а другому бизнесмену. "Весной этого года Кремль официально благословил Прохорова на то, чтобы он возглавил либеральную партию, но вскоре начались сложности, и подлинное отношение руководства к нему осталось неясным", - говорится в статье.

"Прохоров со своими финансовыми возможностями, по-видимому, сможет набрать нужное количество подписей, несмотря на долгие рождественские каникулы, обычно парализующие трудовую и политическую жизнь в стране, - пишет El País. - Но его участие в выборах в конечном итоге зависит от Кремля, а не от подписей, так как Минюст без проблем может поискать и найти нарушения, как это случалось всякий раз, когда Кремль решал помешать оппозиционерам", - отмечает корреспондент Пилар Бонет.

Инопресса.Ru.