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Развитие дорожной сети Приамурья представили полпреду

13 Октября 2014, 12:47 | Дальний Восток

Строительство новых дорог в Приамурье позволит создать в регионе благоприятный инвестиционный климат. Вопросы развития дорожной сети накануне обсуждались в Москве. Глава области Олег Кожемяко принял участие в заседании, которое провел вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Строительство новых дорог в Приамурье позволит создать в регионе благоприятный инвестиционный климат. Вопросы развития дорожной сети накануне обсуждались в Москве. Глава области Олег Кожемяко принял участие в заседании, которое провел вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Олег Кожемяко выступил с сообщением о концепции дорожного строительства в Амурской области, реализация которой позволит создать благоприятный инвестиционный климат в регионе, а также интенсивно развивать горнометаллургическую отрасль. Основным объектом дорожного строительства глава региона назвал дорогу Благовещенск — Свободный. Именно это направление является актуальным в связи со строительством космодрома Восточный.

Также губернатор Амурской области участвовал в заседании по демографической ситуации, которое провела вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. По словам главы региона, на заседании речь шла о динамике основных демографических показателей в стране, способах решения демографических проблем, мероприятиях по охране материнства и детства, стимулированию рождаемости,  укреплении здоровья населения. В Москве губернатор провел еще ряд встреч, в частности, работал в Министерстве финансов РФ по вопросу сбалансированности бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: полпред  Амурская область  Трутнев  кожемяко  приамурье 



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