В России начались зерновые интервенции

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение о начале товарных интервенций на зерновом рынке и поручил Минсельхозу внести предложения по их объемам и регионам проведения. Реализацию зерна Министерство сельского хозяйства планирует проводить в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, сообщает РИА Новости.

Товарные интервенции, то есть реализация зерна из госфонда, проводятся в случае значительного повышения цен на рынке для стабилизации ситуации.

«Мною принято решение о начале зерновых интервенций для регулирования общего баланса зерновых на рынке. Я поручаю министру сельского хозяйства подготовить предложения об объемах интервенций, о регионах, где они должны осуществляться, по всем существенным позициям», - сказал Медведев в четверг на заседании правительства.

Он поручил вице-премьеру Аркадию ДВОРКОВИЧУ в ближайшее время представить доклад по вопросу о зерновых интервенциях. «Аркадий Владимирович, в ближайшее время доложите мне окончательные предложения», - сказал Медведев.

Ранее Минсельхоз озвучивал свои предварительные предложения по этому вопросу. Министерство оценило необходимый объем реализации зерна в 500 тысяч тонн до конца года, предполагая, что это будет пшеница третьего класса, причем предназначаться она будет только для мукомольных предприятий. Реализацию зерна Минсельхоз планирует проводить в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

Ведомство выступает за стартовую цену на зерно в размере 7,5 тысяч рублей, отмечая, что этот уровень позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и не позволит все проданное государством зерно вывезти на экспорт. Вместе с тем конечный уровень цен будет определяться в ходе биржевых торгов.

Министерство сельского хозяйства РФ готово поддерживать производителей в Приморье и финансировать программы по развитию отрасли в крае, однако в этом вопросе очень многое зависит от региональных властей.