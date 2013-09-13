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У нового молодого министра по развитию Дальнего Востока нет опыта госслужбы
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 13 сентября 2013г. в Хабаровске представил руководству Минвостокразвития России министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушку.
На встрече присутствовали заместители министра и руководители департаментов ведомства.
«Александр Галушка назначен на должность Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Президентом РФ 11 сентября. Новый министр имеет большой опыт взаимодействия с органами власти, что будет полезным для развития региона. Хотя опыта государственной службы у него пока нет, но этот опыт есть у меня, и мы совместно будем вместе работать на благо Востока России», - отметил Ю.Трутнев.
По словам полпреда, Галушка является активным человеком, из бизнес-среды, и на предыдущей должности сопредседателя «Деловой России» делал многое в развитии бизнеса на Дальнем Востоке.
В свою очередь Галушка отметил, что главной задачей Министерства по развитию Дальнего Востока является выработка новой модели социально-экономического развития региона.
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