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У нового молодого министра по развитию Дальнего Востока нет опыта госслужбы

13 Сентября 2013, 16:47 | Дальний Восток

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе  Юрий Трутнев 13 сентября 2013г. в Хабаровске представил руководству Минвостокразвития России министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушку.

На встрече присутствовали заместители министра и руководители департаментов ведомства.

«Александр Галушка назначен на должность Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Президентом РФ 11 сентября. Новый министр имеет большой опыт взаимодействия с органами власти, что будет полезным для развития региона. Хотя опыта государственной службы у него пока нет, но этот опыт есть у меня, и мы совместно будем вместе работать на благо Востока России», - отметил Ю.Трутнев.

По словам полпреда, Галушка является активным человеком, из бизнес-среды, и на предыдущей должности сопредседателя «Деловой России» делал многое в развитии бизнеса на Дальнем Востоке.

В свою очередь Галушка отметил, что главной задачей Министерства по развитию Дальнего Востока является выработка новой модели социально-экономического развития региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: Трутнев  назначение  минвостокразвития  Галушка 



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Комментарии

  • Псевдоним18:52, 13.09.2013#

    как на кошках тренируются с дальним востоком. неучи.

  • Псевдоним19:14, 13.09.2013#

    Нет опыта тырить бабло с бюджета, как же так, основной навык чиновника отсутствует, рискованно это сука)))))

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