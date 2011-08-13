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Александр Хорошавин наделен полномочиями губернатора

13 Августа 2011, 15:05 | Дальний Восток

Абсолютное большинство депутатов Сахалинской областной Думы поддержало кандидатуру Александра ХОРОШАВИНА на пост главы региона. Голосование прошло по представлению Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ, представляя кандидатуру Александра Хорошавина, отметил, что Сахалинская область сегодня активно развивается, выработка валового регионального продукта в регионе в два раза выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу, а доходы на душу населения – в 1,5 раза больше. Бюджетная обеспеченность в Сахалинской области составляет более 100 тыс. руб. на душу населения при 40 тыс. руб. в среднем по ДФО.

По его словам, только в прошлом году в Сахалинской области сдано 200 тысяч квадратных метров жилья, возведено 12 детсадов. Успешно работают многие региональные программы, прежде всего программа развития энергетики, от которой зависят стоимость продукции и уровень жизни. В регионе строятся порты, аэропорты. Есть планы по добыче углеводородов, угля, развитию глубокой переработки рыбы и морепродуктов. Реализуется и мощная программа социально-экономического развития Курильских островов, финансирование которой было значительно увеличено.

– Сегодня мы разговаривали с губернатором, есть хорошее предложение после окончания строительства объектов саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке начать строить мост с материка на остров Сахалин. Это должен быть государственный проект, так как он не может быть окупаемым. В настоящее время регион находится на этапе развития и надо продолжить эти традиции, поэтому я присоединяюсь к Президенту Российской Федерации, прошу вас поддержать кандидатуру Александра Вадимовича Хорошавина и наделить его полномочиями губернатора Сахалинской области, – сказал Виктор Ишаев.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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