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Александр Хорошавин наделен полномочиями губернатора
Абсолютное большинство депутатов Сахалинской областной Думы поддержало кандидатуру Александра ХОРОШАВИНА на пост главы региона. Голосование прошло по представлению Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ, представляя кандидатуру Александра Хорошавина, отметил, что Сахалинская область сегодня активно развивается, выработка валового регионального продукта в регионе в два раза выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу, а доходы на душу населения – в 1,5 раза больше. Бюджетная обеспеченность в Сахалинской области составляет более 100 тыс. руб. на душу населения при 40 тыс. руб. в среднем по ДФО.
По его словам, только в прошлом году в Сахалинской области сдано 200 тысяч квадратных метров жилья, возведено 12 детсадов. Успешно работают многие региональные программы, прежде всего программа развития энергетики, от которой зависят стоимость продукции и уровень жизни. В регионе строятся порты, аэропорты. Есть планы по добыче углеводородов, угля, развитию глубокой переработки рыбы и морепродуктов. Реализуется и мощная программа социально-экономического развития Курильских островов, финансирование которой было значительно увеличено.
– Сегодня мы разговаривали с губернатором, есть хорошее предложение после окончания строительства объектов саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке начать строить мост с материка на остров Сахалин. Это должен быть государственный проект, так как он не может быть окупаемым. В настоящее время регион находится на этапе развития и надо продолжить эти традиции, поэтому я присоединяюсь к Президенту Российской Федерации, прошу вас поддержать кандидатуру Александра Вадимовича Хорошавина и наделить его полномочиями губернатора Сахалинской области, – сказал Виктор Ишаев.
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