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Заявка на создании городской агломерации в Приморье подана в Минрегионразвития
Приморье станет пилотным проектом по совершенствованию механизма управления развитием городской агломерации. Проект концепции развития Владивостокской агломерации направлен в Министерство регионального развития РФ.
Как сообщили в департаменте экономики Приморья, Владивостокская агломерация будет способствовать формированию экспортно-ориентированной модели экономики региона. А также создаст дополнительные условия для закрепления и привлечения населения в край.
Так, во Владивостокскую агломерацию предлагается включить Артем, Уссурийск, Находку, Большой Камень, Хасанский, Надеждинский, Партизанский, Шкотовский и Михайловский муниципальные районы.
По мнению экспертов, такая пространственная организация позволит использовать ресурс интеграционных возможностей, обмениваться знаниям, технологиями, капиталом и персоналом.
Агломерация сформирует принципиально новую инвестиционную привлекательность и потребительский потенциал региона. Это позволит конкурировать за инвестиционный ресурс крупнейших экономик мира.
Первый этап развития Владивостокской агломерации связан с разработкой новой модели устойчивого социально-экономического развития. Реализация первого этапа рассчитана на 2014 - 2018 годы.
Отметим, по мнению первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко, агломерация должна учитывать задачи региона по опережающему развитию, соответствовать модели экспортно-ориентированного развития.
А разработкой концепции такого развития должны заниматься профильные российские институты.
«Нужно привлекать ДВФУ, как базовый институт и экспертный центр развития региона. Также необходимо выходить на другие неконсервативные источники и мировые умы, которые имеют подобный опыт», - считает Александр Костенко.
Напомним, создание в Приморье агломераций - задача, поставленная ранее губернатором Владимиром Миклушевским.
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