Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства

Спорное задержание судна "Шанс 103" заставило рыбаков искать защиту в прокуратуре

Руководство рыболовной компании «Восток-1» считает задержание судна «Шанс 103» пограничными властями незаконным и немотивированным, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Впервые в России рыболовное судно было арестовано пограничными властями для выяснения отношений между судовладельцем и иностранными специалистами. Судовладелец отрицает нарушение миграционного законодательства и уже обратился в военную прокуратуру с просьбой снять арест с судна и проверить правомерность действий пограничников.

11 апреля пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю сообщила о задержании сразу трех судов. Два судна добывали креветку после окончания срока промысла, а третье судно было задержано практически без оснований.

По сообщению пресс-службы береговая охрана пограничного управления ФСБ Приморья отконвоировала в порт краболов среднего класса «Шанс-103». «Из 42 членов экипажа 12 оказались гражданами Индонезии – специальных сопроводительных документов у иностранцев не оказалось. Капитан не смог подтвердить законность нахождения приезжих членов экипажа на борту, и пограничники сопроводили судно в порт, чтобы провести дополнительную проверку».

Однако как стало известно нашему изданию, проверять судно начали еще 7 апреля. Было несколько высадок на судно досмотровой группы, и каждый раз был поиск возможных нарушений. Но нарушений правил рыболовства и фактов, указывающих на перелов объемов краба сверх выделенных и закрепленных за предприятием квот - не выявлено. Претензий пограничных властей к промысловой деятельности краболова нет.

«Судно «Шанс 103» под управлением капитана не осуществляло незаконной деятельности на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ и не является предметом административного правонарушения»,- рассказывает генеральный директор компании «Восток-1» Александр Сайфулин.

Тем не менее, пограничники предъявили претензии к оформлению судовой роли. Как оказалось судовладелец при оформлении, руководствовался приказом Минтранса от 2012 года, а пограничники считают, что судовая роль должна была оформлена по приказу Госкомрыболовства от 2004 года, который де-факто уже не имеет силы.

В дальнейшем разночтение по формальным правилам заполнения судовой роли, внезапно трансформировались в проверку требований миграционного законодательства. Пограничники заинтересовались иностранцами на борту. «Сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю был зафиксирован факт добычи, разделки, обработки продукции ВБР с использованием иностранных граждан (12 граждан Индонезии) без установленных разрешений.

«Граждане Индонезии, находившиеся на борту судна «Шанс-103» в качестве членов экипажа, фактически осуществлявшие деятельность по рыболовству согласно разрешению, выданному АО «РК Восток-1» являлись работниками АО «РК Восток-1». При этом на момент проверки судна КП «Шанс-103» документов подтверждающих законность нахождения граждан Индонезии на судне капитаном предоставлено не было», - информирует пресс служба пограничного управления.

Представитель судовладельца уверяет, что нарушения миграционного законодательства быть не может. «Все индонезийские специалисты не являются работниками «Восток-1», так как у компании нет с ними заключенного трудового договора, и предприятие не платит им заработную плату. Их работодатель корейский агент, на судне они находятся в подчинении администрации судна. Так как судно работает за пределами 12 мильной зоны, иностранным специалистам не требуется разрешение на работу в РФ, а компании не нужно получать квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Эти требования возникают, если судно работает в пределах 12 мильной зоны», - утверждают юристы компании.

Миграционная служба уже провела проверку на судне и никаких нарушений не нашла. Нарушений миграционного законодательства не зафиксировано. Претензий к нахождению иностранных специалистов на судне не предъявлено.

Пока юристы компании гадают, почему пограничная служба занимается миграционным вопросом, который выходит в компетенцию МВД, компания теряет драгоценное промысловое время и несет значительные убытки. Каждый день на промысле «Шанс 103» выпускал товарной продукции на 600 000 рублей, из которых отчисления в бюджеты различных уровней составляют почти 100 000 руб. в сутки. Предприятие имеет безукоризненную репутацию и является одним из лидеров глубоководного промысла. В прошлом году компания отметила 25 - летний юбилей.

«Оценка нюансов трудового и миграционного законодательства могла бы вестись без остановки промысла, и ареста краболова. Все необходимые договоры руководство компании предоставило бы по первому требованию инспекторов. Считаем, что мера воздействия слишком суровая и может привести к значительным убыткам компании, поэтому обрались в военную прокуратуру с жалобами на действия сотрудников пограничного органа» - рассказывает Александр Сайфулин.

Между тем обращает на себя внимание тот факт, что претензии пограничников все время меняются. По словам членов экипажа, первая проверка была 7 апреля, а оформлен арест судна только 10 апреля. За время этот срок было 5 высадок досмотровой группы, и каждый раз искали разные нарушения.

Однако как оказалось, в конечном итоге индонезийцев пытаются подвести под «нарушение» закона «О рыболовстве». «Рыболовство, представляющее собой предпринимательскую деятельность, запрещается осуществлять иностранным лицам и указанным в части 3 настоящей статьи лицам с судов, принадлежащих иностранным лицам, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами (часть 4 статьи 16 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») – сказано в официальном пресс-релизе пограничников.

Получается, что судно арестовали потому, что пограничники считают, что моряки являются то ли собственниками судна, то ли юридическими лицами. Подобные умозаключения, наверное, должны быть предметом проверки профессиональных компетенций инспекторов, которые очень вольно и недопустимо трактуют федеральное законодательство, запрещающее иностранным юридическим лицам осуществлять промышленное рыболовство. Заметим, что в этом случае юридическое лицо не может получить разрешительный билет в территориальных органах Росрыболовства, и не может быть наделено долями квот.