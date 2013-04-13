Более 10 млн руб. заработал в 2012 году министр Дальнего Востока Виктор Ишаев

Министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев в прошлом году заработал 10,7 миллиона рублей, что является одним из самых высоких доходов среди членов правительства — почти вдвое больше доходов как премьер-министра Дмитрия Медведева, так и президента Владимира Путина.

В пятницу вечером сайты президента и правительства РФ опубликовали данные о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год президента, сотрудников администрации президента и Совета безопасности, членов правительства, а также членов их семей. Президент Путин и премьер Медведев заработали примерно по 5,8 миллиона рублей.

В собственности министра Ишаева находятся земельный участок площадью более 2,2 тысячи квадратных метров, две квартиры (159,3 и 231,8 квадратного метра), в пользовании министра также гараж-стоянка площадью 25 квадратных метров. Вся недвижимость Ишаева находится в России. Министр также владеет автомобилем Mercedes-Benz S-500 и катером Glastron SX209.

Супруга Виктора Ишаева заработала в 2012 году более 3,9 миллиона рублей, в ее собственности находятся квартира в России площадью 239 квадратных метров и автомобиль Mercedes-Benz S-350, пишет РИА "Новости".