Российские эксперты заверяют, что Северная Корея, несмотря не всю воинственную риторику, не осмелится развязать боевые действия против соседей. А если даже и запустит свою баллистическую ракету, к чему Пхеньян сейчас активно готовится, то у наших ПВО на Дальнем Востоке достанет сил не допустить ее падения на российскую территорию. О том, насколько Россия действительно готова к военному развитию событий в Корее, в интервью "Росбалту" рассказал независимый военный обозреватель Александр Гольц.



— Мы уже слышали заявления, о том, что российские ПВО в состоянии защитить нашу территорию от северокорейской ракеты, если она сможет взлететь и полетит в нашу сторону. Насколько, на ваш взгляд, наши системы на Дальнем Востоке в реальности в состоянии противостоять таким угрозам?



— У нас просто нет таких средств. Возможность сбивать баллистические ракеты есть, как говорят, только у комплексов С-400. Они у нас развернуты только в центральном районе, по официальной версии, по крайней мере. А комплексы С-300 не обладают способность к уничтожению ракет средней дальности. К тому же, имея в виду ту огромную территорию, на которую может попасть северокорейская ракета, получается, что дальность действия наших комплексов не соответствует этой задаче.



— Получается, это пустые заявления?



— Я думаю, что да. Заявления у нас звучат очень странные. В том числе, о том, что мы не видим необходимости приводить в боевую готовность средства ПВО. А еще одно о том, что траектории северокорейских ракет таковы, что они не затронут нашу территорию. И так далее.



— Как раз про это следующий вопрос. Если ракета все же полетит, а мы знаем, что уже были прецеденты, когда северокорейские ракеты падали в море сразу после пуска, то все же, насколько велики шансы, что упадет она именно на российской территории?



— Как мы хорошо знаем, северокорейские ракеты далеко не всегда летят туда, куда их направляют. Вспомним 1996 год, когда одна из них упала не так уж далеко от Находки. В российской экономической зоне.



— Тогда, насколько я помню, ходили слухи, что наша ПВО ее даже не заметила…



— Это тоже может соответствовать действительности. Потому что главный вопрос в отношении Северной Кореи в том, что у России противоракетная оборона рассчитана, так сказать, на традиционное сдерживание. Мы предполагаем, что потенциальный агрессор знает, что в нужный момент российские станции дальнего радиолокационного обнаружения увидят ракетные пуски и ракеты, движущиеся в направлении России. Об этом будет сообщено высшему руководству страны. Оно даст приказ об ответном ударе. И, боясь ответного неприемлемого ущерба, в этом случае потенциальный противник никогда не рискнет совершить агрессию.



Так вот, с Северной Кореей ничего это не работает. Мы не можем понять логику Ким Чен Ына. И американцы не могут понять этой логики. Только у них есть хоть какая-то система противоракетной обороны, а у нас нет.



— То есть, у американцев какие-то шансы все же есть…



— Есть, а у нас никаких.



— Ну а в принципе, насколько вы сами, Александр, верите, что конфликт может произойти?



— Штука в том, что мы не понимаем логики Ким Чен Ына. Вполне возможно, правы те, кто говорит, что он взвинчивает эту напряженность из-за проблем внутри северокорейской элиты. Можно допустить, что кроме взвинчивания этой напряженности у него нет другого способа удержать власть.



Неизвестно, до какой степени Ким Чен Ын будет вести эту эскалацию и, во-вторых, может ли он остановиться.



— То есть, есть ли у него ресурсы остановить армию?



— Нет! Если перед ним стоит угроза потери собственной власти, то готов ли он пожертвовать миром ради ее сохранения.



Беседовал Иван Преображенский, ИА "Росбалт".

