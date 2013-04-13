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Насколько Россия действительно готова к военному развитию событий в Корее?

13 Апреля 2013, 18:21 | Дальний Восток

Российские эксперты заверяют, что Северная Корея, несмотря не всю воинственную риторику, не осмелится развязать боевые действия против соседей. А если даже и запустит свою баллистическую ракету, к чему Пхеньян сейчас активно готовится, то у наших ПВО на Дальнем Востоке достанет сил не допустить ее падения на российскую территорию. О том, насколько Россия действительно готова к военному развитию событий в Корее, в интервью "Росбалту" рассказал независимый военный обозреватель Александр Гольц.

— Мы уже слышали заявления, о том, что российские ПВО в состоянии защитить нашу территорию от северокорейской ракеты, если она сможет взлететь и полетит в нашу сторону. Насколько, на ваш взгляд, наши системы на Дальнем Востоке в реальности в состоянии противостоять таким угрозам?

— У нас просто нет таких средств. Возможность сбивать баллистические ракеты есть, как говорят, только у комплексов С-400. Они у нас развернуты только в центральном районе, по официальной версии, по крайней мере. А комплексы С-300 не обладают способность к уничтожению ракет средней дальности. К тому же, имея в виду ту огромную территорию, на которую может попасть северокорейская ракета, получается, что дальность действия наших комплексов не соответствует этой задаче.

— Получается, это пустые заявления?

— Я думаю, что да. Заявления у нас звучат очень странные. В том числе, о том, что мы не видим необходимости приводить в боевую готовность средства ПВО. А еще одно о том, что траектории северокорейских ракет таковы, что они не затронут нашу территорию. И так далее.

— Как раз про это следующий вопрос. Если ракета все же полетит, а мы знаем, что уже были прецеденты, когда северокорейские ракеты падали в море сразу после пуска, то все же, насколько велики шансы, что упадет она именно на российской территории?

— Как мы хорошо знаем, северокорейские ракеты далеко не всегда летят туда, куда их направляют. Вспомним 1996 год, когда одна из них упала не так уж далеко от Находки. В российской экономической зоне.

— Тогда, насколько я помню, ходили слухи, что наша ПВО ее даже не заметила…

— Это тоже может соответствовать действительности. Потому что главный вопрос в отношении Северной Кореи в том, что у России противоракетная оборона рассчитана, так сказать, на традиционное сдерживание. Мы предполагаем, что потенциальный агрессор знает, что в нужный момент российские станции дальнего радиолокационного обнаружения увидят ракетные пуски и ракеты, движущиеся в направлении России. Об этом будет сообщено высшему руководству страны. Оно даст приказ об ответном ударе. И, боясь ответного неприемлемого ущерба, в этом случае потенциальный противник никогда не рискнет совершить агрессию.

Так вот, с Северной Кореей ничего это не работает. Мы не можем понять логику Ким Чен Ына. И американцы не могут понять этой логики. Только у них есть хоть какая-то система противоракетной обороны, а у нас нет.

— То есть, у американцев какие-то шансы все же есть…

— Есть, а у нас никаких.

— Ну а в принципе, насколько вы сами, Александр, верите, что конфликт может произойти?

— Штука в том, что мы не понимаем логики Ким Чен Ына. Вполне возможно, правы те, кто говорит, что он взвинчивает эту напряженность из-за проблем внутри северокорейской элиты. Можно допустить, что кроме взвинчивания этой напряженности у него нет другого способа удержать власть.

Неизвестно, до какой степени Ким Чен Ын будет вести эту эскалацию и, во-вторых, может ли он остановиться.

— То есть, есть ли у него ресурсы остановить армию?

— Нет! Если перед ним стоит угроза потери собственной власти, то готов ли он пожертвовать миром ради ее сохранения.

Беседовал Иван Преображенский, ИА "Росбалт".
 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: КНДР  военный конфликт 



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Комментарии

  • Псевдоним22:10, 13.04.2013#

    Нет смысла нам истерить т. к. это наши соседи которые уже построили и отремонтировали добрую часть Приморья

  • Псевдоним22:54, 13.04.2013#

    Тем самым пополнив бюджет армии Севрной кореи. Львиную долю своего заработка они отдают военным. Для Вас это новость?

  • Псевдоним22:13, 13.04.2013#

    кто-нить знает этого независимого эксперта?

  • Патриот22:09, 14.04.2013#

    Этот якобы "эксперт" не существует. Обратите внимание на его ответы: как говорят. . . . Или я думаю. . . . . . Это не эксперт - это гадалка какая - то.

  • Псевдоним22:45, 13.04.2013#

    С-400 размещенная в канун СРАМИТТА АТЭС в Тихасе просто лапша на уши.

  • Псевдоним21:38, 14.04.2013#

    Ну и бред, С400 развернуты на ДВ, они отслеживают цели уже с японский аэродромов.

  • Псевдоним21:41, 14.04.2013#

    Да какое ПВО на Дальнем Востоке???? Всё уже разграблено и разворовано, армии как таковой нет. Если уже космические корабли падают при запуске с космодрома, то уже о чём дальше говорить можно? Лапши тут вешают. Как корея объявила, что запустит ракету, эксперты и обос. . лись. Сейчас утихло, начали голову поднимать, типа Россия противостоит. Нихрена она уже никому не противостоит, у всего мира россии превратили в "шестёрку"

  • Патриот22:15, 14.04.2013#

    Не надо так говорить. определенно, армия испытывает трудности, но чтобы бояться Северную Корею - это бред. Наша С300В без труда обнаружит, проследит и при необходимости собьет ЛЮБУЮ баллистическую ракету.

  • Псевдоним22:06, 14.04.2013#

    На кол таких экспертов, это называеться паникерство, однозначно к стенке за деморализацию

  • Патриот22:17, 14.04.2013#

    +1000

  • Псевдоним22:08, 14.04.2013#

    Позор!!!Все развалили, набили карманы. . . Армии нет. .

  • Псевдоним22:11, 14.04.2013#

    Сколько дураков ещё у нас в России! Это я о комментариях. . .

  • Псевдоним22:26, 14.04.2013#

    А сколько дураков которые пишут такие статейки:)

  • Смешной22:50, 14.04.2013#

    Вообще-то я согласен, что это не эксперт. А если он эксперт, то просто не владеет информацией, или просто до него не довели эту информацию. Кричать можно сейчас что угодно и сколько угодно. Тот кто владеет информацией, здесь комментарии писать не будет. Но можно только одно сказать, что наши тоже не щи лаптем хлеабют и что надо и где надо стоит и что надо отслеживает.

  • Псевдоним22:55, 14.04.2013#

    Писали же перед саммитом перебросили дивизион с 400 в приморье

  • vdv23:00, 14.04.2013#

    Пида. . . . га таких экспертов к нам в 198. . . . . да послужить немного заставить , сами же умные отмазки, плоскостопие откуда же знаешь кто и как у нас ракетками пуляет .

  • Владимир09:32, 15.04.2013#

    Дядя, вы дурак??? Или только притворяетесь???

  • Псевдоним09:41, 15.04.2013#

    не понимают логики Ыына, а что тут понимать , пацан, после разьездов и житья в цивил странах, хочет и у себя этого на родине, а как и у нас генералы гру без войны хрен дадут ему, проще будет его убрать в психушку если захочет демократии

  • Псевдоним13:19, 15.04.2013#

    Во первых, северокорейцы хоть и имеют баллистические ракеты, но не имеют ядерной боевой части для установки на них (те ядерные заряды что существуют в КНДР слишком тяжелы и крупногабаритны для установки на ракеты). Во-вторых северокорейцам незачем шмалять по ДВ РФ. В третьих Гольц весьма известный лжец. ЗРК С-400 два дивизиона по восемь пусковых установок в каждом, базируются в Восточном военном округе в г. Находка с июля 2012 года. http://www. sdelanounas. ru/blogs/20586/

  • Псевдоним23:45, 15.04.2013#

    за эту страну воевать я не пойду точно!

  • Псевдоним16:58, 16.04.2013#

    без вас мы отстоим страну свою а вы к мадамам, шляпкам, куклам

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