www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Путин предложил ввести преференции для привлечения жителей в Сибирь и на Дальний Восток

13 Апреля 2012, 22:04 | Дальний Восток
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. Премьер-министр, избранный президент России Владимир Путин предложил продумать систему преференций для привлечения жителей на Дальний Восток и Восточную Сибирь.

"Нам нужно подумать над системой преференций", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Путин напомнил, что подобная система преференций существовала в советское время. "Как бы то ни было, но в советское время преференции эти действительно работали. Они заключались в том, что люди, который жили на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, в сопоставимых величинах значительно больше зарабатывали, чем в европейской части и мирились с теми инфраструктурными неудобствами, которые в советское время там были".

"Эти все неудобства остались, даже ухудшилась ситуация, особенно в связи с дороговизной билетов по железной дороге и на самолете, а разница в доходах между теми, кто проживает в европейской части и на Дальнем Востоке и Забайкалье - она серьезно сократилась", - добавил глава правительства.

"Нам нужно серьезно подумать, как ситуацию поменять", - сказал Путин.

"Золотой Рог". 

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru