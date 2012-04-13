Путин предложил ввести преференции для привлечения жителей в Сибирь и на Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS.

"Нам нужно подумать над системой преференций", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Путин напомнил, что подобная система преференций существовала в советское время. "Как бы то ни было, но в советское время преференции эти действительно работали. Они заключались в том, что люди, который жили на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, в сопоставимых величинах значительно больше зарабатывали, чем в европейской части и мирились с теми инфраструктурными неудобствами, которые в советское время там были".

"Эти все неудобства остались, даже ухудшилась ситуация, особенно в связи с дороговизной билетов по железной дороге и на самолете, а разница в доходах между теми, кто проживает в европейской части и на Дальнем Востоке и Забайкалье - она серьезно сократилась", - добавил глава правительства.

"Нам нужно серьезно подумать, как ситуацию поменять", - сказал Путин.

"Золотой Рог".