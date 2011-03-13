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Рост коммунальных тарифов в разы увеличил воровство в ЖКХ
Постоянное увеличение коммунальных платежей не улучшает ситуации в сфере ЖКХ, где растут неплатежи и износ основных фондов. Приток средств от населения лишь увеличивает криминализацию отрасли – деньги граждан трансформируются не в инвестиции, а в сверхдоходы местных руководителей. К таким выводам пришли участники круглого стола по ЖКХ в президентском Институте современного развития. В правительстве настаивают, что обновить инфраструктуру ЖКХ не дают недостаточно высокие тарифы для населения, пишет РИА «Новый Регион».
ЖКХ – одна из крупнейших отраслей экономики, стоимость активов которой – для сравнения – превышает аналогичный показатель в электроэнергетике. Кратное увеличение тарифов сделало работу в этой сфере сверхприбыльной. При этом глобальные показатели демонстрируют жесточайший кризис отрасли: за прошедший год дебиторская задолженность в сфере ЖКХ выросла на 120 млрд, достигнув к началу весны-2011 600 млрд рублей.
«Проблемы в сфере ЖКХ не столько экономические, сколько социально-политические. Государство посредством ежегодного увеличения тарифов продолжает накачивать криминализованную сферу ЖКХ деньгами граждан, однако отдачи никакой не видно. В сфере ЖКХ менеджеры очень здорово зарабатывают, но не на прибылях, а на убытках, то есть попросту ее разворовывают. В одном из городов-миллионников годовой «заработок» 30-летнего руководителя управляющей компании составил более 600 млн рублей», – приводит «Независимая газета» мнение участников дискуссии в ИнСоР.
Схемы мошенничества в коммунальной сфере годами отработаны до совершенства. «Самый простой способ – раздувание сметы на исполнение тех или иных работ, при котором разница с реальными издержками отправляется в карман коммунального начальства. И это еще сравнительно честный бизнес, поскольку нередко коммунальные деньги разворовываются вообще без всякого исполнения работ, тем более что реальный контроль фактически отсутствует, отметили эксперты.
Данные по реальному износу системы ЖКХ принципиально различаются. Эксперты настаивают на том, что в целом по стране показатель равен 78-80%, тогда как власти смотрят на ситуацию чуть более оптимистично, говоря о 60-процентном износе.
«Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры в настоящее время по отдельным муниципальным образованиям достигает 70-80%, около 30% основных фондов жилищно-коммунального хозяйства полностью отслужили нормативные сроки. Темпы нарастания износа продолжают составлять 2-3% в год», – отметил замглавы Минрегиона. И обвинил в разрухе – недостаточно высокие тарифы, которые, по мнению чиновника, не могут окупить обновление сетей: «Низкий уровень благосостояния населения не позволяет увеличить тарифы до необходимого уровня».
При этом, недвусмысленное распоряжение президента – ограничить рост тарифов хотя бы за электроэнергию, встретило демонстративный рост «энергетических» цен в части регионов РФ. 11 марта в ходе заседания президиума Госсовета в Абакане президент Дмитрий Медведев поручил правительству в течение двух месяцев разработать перечень мер по сдерживанию тарифов на электроэнергию. «Мы провели реформирование, и почему-то у руководства создалось впечатление, что этот рост может определяться спросом и предложением без внимания со стороны государства», – прокомментировал глава государства демарш энергетиков.
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