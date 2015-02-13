Озвучено мнение, что за падением цен на нефть стоит Путин

О России пресса США пишет не так уж и часто, как думается многим. Но, когда это все-таки происходит, из-под пера экспертов и журналистов зачастую выходят настолько неожиданные "разоблачения", что поверить в них можно, лишь обладая недюжинной фантазией, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на портал Topwar.Ru.

Так, на днях старший научный сотрудник Института КАТОНА, председатель Института глобального экономического роста (Institute for Global Economic Growth) Ричард РАН (Richard W. Rahn) в своей статье в The Washington Times выступил с крайне неожиданным разоблачением. Автор публикации указывает на то, что Россия вкладывает значительные средства в американские экологические организации, преследуя некие корыстные цели.

Подобные слухи отнюдь не новы, хотя и подтверждений им пока не находилось. В своей статье Ричард Ран в качестве подтверждения этой версии приводит доклад общественной организации Environmental Policy Alliance, который, по мнению автора, указывает на то, что Москва финансирует экологические организации с целью помешать добыче нефти и газа в США.

"В нем показано, как десятки миллионов долларов российских заинтересованных лиц, по-видимому, были переведены со счета некой "темной компании" на Бермудах через непрозрачные экологические объединения, в том числе Sea Change Foundation, на счета крупных экологических лоббистских организаций", - пишет Ран. Помимо этого автор напоминает, что в прошлом году "российские группы заинтересованных лиц применяли взятки, принуждение и дезинформацию, чтобы заставить европейских политиков запретить или сильно ограничить добычу нефти и газа способом фрекинга в Европе". По мнению Рана, этот запрет выгоден только Венесуэле, Кубе, Ирану и России.

Одна из целей России, полагает автор статьи, - консервация нефти и газа Аляски до момента, когда она сможет завладеть их частью. При этом, по его мнению, Обама сам сыграл в пользу РФ, объявив о желании навсегда запретить добычу нефти и газа в некоторых районах Аляски.

"Вышесказанное - лишь краткий конспект наших познаний того, как русские помогают экологическим организациям и чиновникам администрации Обамы срывать разведку и добычу нефти и газа, экономический рост и создание рабочих мест в США", - пишет Ран.

Если верить выводам Рана, то Россию пытаются обвинить едва ли не в опосредованной попытке присоединить к себе один из главных нефтяных резервуаров США - Аляску. Что же касается реального положения дел, то поверить в столь далеко идущие планы Москвы довольно трудно, да и вряд ли стоит это делать. Вокруг нефтяных месторождений Аляски в США не одно десятилетие ломаются копья и кипят политические страсти. Окрепшее в последние годы нефтяное лобби заинтересовано в активной добыче нефти в этом регионе, являющимся, по сути, одним большим природным заповедником. Обама выступает против подобной идеи. Учитывая то, что к вопросам природоохраны американцы относятся с особым трепетом, "перебить" это можно только одним способом - напугав их какой-то совершенно жуткой угрозой.

В свете последних событий Россия в США снова становится едва ли не воплощением вселенского зла. В связи с этим попытки выдать запрет разведки и добычи нефти на Аляске за козни Москвы можно расценивать как поиск американским нефтяным лобби новых козырей в игре против Обамы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.