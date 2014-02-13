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Юрий Трутнев готовится к рабочей поездке на Сахалин
13 Февраля 2014, 18:44 | Дальний Восток
В Москве состоялась рабочая встреча Александра Хорошавина с Юрием Трутневым. Губернатор Сахалинской области и заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе обсудили широкий спектр вопросов, касающихся социально-экономического развития островного региона.
Как было отмечено, в настоящее время Сахалинская область занимает ведущие позиции среди других субъектов страны по ряду важнейших показателей. Об этом свидетельствуют данные Министерства регионального развития РФ, полученные за период с января по ноябрь 2013 года. По сводному индексу, характеризующему ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальной сферах, Сахалин и Курилы находятся на втором месте среди регионов, по развитию реального сектора экономики - на четвертом месте, по инвестиционной привлекательности – на седьмом месте. По сводному индексу доходов и занятости населения Сахалинская область занимает шестое место в стране. На особом контроле у областного правительства, по словам губернатора, находится исполнение майских указов Президента РФ, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
В числе самых значимых событий прошедшего года в производственной сфере региона, которые в ближайшей перспективе принесут серьезную отдачу для островитян, Александр Хорошавин отметил запуск 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и окончание перевода электростанции на газ, пуск современного рыбоперерабатывающего завода в с. Озерское, начало подачи газа с Киринского газоконденсатного месторождения проекта «Сахалин-3», создание новой региональной авиакомпании «Аврора» на базе «Сахалинских авиатрасс» и «Владивосток Авиа», передачу 7-ми аэропортов Сахалина и Курил в областную собственность.
На встрече Александр Хорошавин и Юрий Трутнев подробно остановились и на обсуждении вопросов реализации Курильской программы, играющей ключевую роль в развитии островов в последние годы. Она осуществляется в полном объеме и будет завершена в 2015 году.
В настоящее время в федеральных органах исполнительной власти согласовывается проект новой программы социально-экономического развития Курильских островов на период 2016-2025 годы. К ее разработке Правительство Сахалинской области приступило по поручению Президента России Владимира Путина по итогам совещания в Южно-Сахалинске в июле 2013 года. С инициативой о подготовке новой Курильской программы выступил Губернатор Сахалинской области.
В ходе встречи Александр Хорошавин и Юрий Трутнев также обсудили вопросы, связанные с готовящейся в ближайшее время рабочей поездкой в островной регион заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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