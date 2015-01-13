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На Камчатке хотят создать главный центр подводных ядерных сил России

13 Января 2015, 13:05 | Дальний Восток

Город Вилючинск, расположенный в бухте Крашенинникова на Камчатке, в ближайшие несколько лет может стать основным местом базирования стратегических подводных лодок России.

Эта идея обсуждается в руководстве Минобороны России. Об этом «Газете.Ru» рассказал высокопоставленный источник в командовании ВМФ России. Он пояснил, что главным преимуществом дальневосточной акватории является глубина.

«В районе Вилючинска очень большие глубины начинаются уже в километре от берега. На большой глубине сам факт выхода лодки в океан очень сложно отследить. Это позволяет лодке прямо в своих территориальных водах, которые охраняются и контролируются, нырнуть в любом направлении. А на севере - мелководье. К тому же рядом страны НАТО, рубеж противолодочной системы, которая все передвижения фиксирует. Поэтому выйти куда-то незамеченными и прошмыгнуть под ледовый пояс Арктики наши лодки не могут. Так что если север можно блокировать, то зону в районе Камчатке - невозможно», - пояснил представитель флота.

При этом он подчеркнул, что это идея, пока официальных решений о перебазировании инфраструктуры управления стратегическими подводными силами не зафиксировано. Помимо этого, лодки с ядерными ракетами продолжат базироваться во Владивостоке и в базах на Кольском полуострове.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: вмф россии 



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