На территории Дальневосточного региона появятся зоны-льготники

Минвостокразвития определит территории зон опережающего развития. Такое поручение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он установил ответственных и сроки исполнения по всем поручениям Президента РФ Владимира Путина из его послания Федеральному собранию от 12 декабря 2013 года.

Минвостокразвития поручено до 5 июня определить критерии отнесения отдельных территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири, включая Республику Хакасия и Красноярский край, к территориям опережающего социально-экономического развития, а также установить их перечень.

До 4 августа 2014 года должны быть подготовлены изменения в законодательство, касающиеся установления для этих территорий налоговых каникул, упрощения порядка получения разрешений на строительство, подключения к электросетям и прохождения таможенных процедур.

Минвостокразвития совместно с Минфином, Минрегионом и Минэкономразвития должны обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение особых условий налогообложения на инвестиционные проекты, реализуемые на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации. Проект федерального закона должен быть внесен в правительство до 31 марта 2014 года.

До 6 октября 2014 года Минвостокразвития совместно с рядом министерств и губернаторами регионов ДФО поручено обеспечить создание необходимой инфраструктуры на территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке.

ZRPRESS.RU, Владивосток.