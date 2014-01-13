Пять колымских проектов вошли в стратегию развития Дальнего Востока и Забайкалья

Готовность служб региона к реализации федеральной программы «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 2014-1018 годы» - главный сегодня вопрос для правительства Магаданской области. В стратегию социально-экономического развития восточных регионов России включены пять приоритетных для Колымы и ее жителей объектов.

Строительство нового моста через реку Армань на трассе Магадан – Талон позволит решить многочисленные проблемы Заречья. Уже выполнены бетонные работы, заказаны подрядной организацией и частично отгружены для отправки в Магадан металлоконструкции будущего моста.

Проложенная автодорога Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь свяжет нашу область с Чукоткой и откроет новые перспективы для повышения инвестиционной привлекательности Северо-Востока России. На 20 километров трассы от Гербы до Омолона, как заметил и.о. начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Максим Марков, проект разработан. Предусмотрено и выделение в этом году из федеральной казны 160 млн. рублей.

Крайне важна для эффективного освоения Яно-Колымской золоторудной провинции реконструкция автомагистралей Палатка – Кулу – Нексикан и Магадан – Балаганное – Талон. К тому же, считает руководство региона, необходимо внести изменения в федеральную программу и включить в состав приоритетных проектов для создания зон опережающего развития строительство в 2014-2015 годах автодороги Меренга – Эвенск. Станут доступными тогда месторождения Северо-Эвенского района. А сам район перестанет восприниматься как «медвежий угол», «глухомань», куда только самолетом можно долететь в хорошую погоду, сообщает портал администрации Магаданской области.

- Транспортная доступность территорий с богатыми запасами природных ископаемых и населенных пунктов региона – непременное условие для устойчивого социально-экономического развития нашей области, - убежден губернатор Владимир Печеный. – Сможем повысить качество жизни на Крайнем Севере, а значит, минимизируем миграционный отток населения. В дальнейшем сумеем не просто стабилизировать этот процесс – позаботимся о росте численности жителей нашего сурового края, успешной интеграции Магаданской области в экономику страны и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не менее значимо для роста инфраструктурной обеспеченности экономики Колымы и строительство высоковольтной линии электропередач Магадан – Палатка – Оротукан. Энергия Усть-Среднеканской ГЭС повысит темпы добычи драгметаллов на горных предприятиях, эффективнее будут развиваться главные отрасли промышленности региона. Властям территории остается лишь добиться, чтобы в этом году было выполнено проектирование энергетического объекта Усть-Омчуг – Омчак, а с 2015 года началось активное возведение ЛЭП.

Несмотря на то что реконструкция гидротехнических сооружений Магаданского морского порта предусмотрена федеральной программой «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 2014-2018 годы», участники совещания в правительстве Магаданской области вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Николай Карпенко, первый заместитель губернатора Борис Журавлев, министры регионального правительства Валентина Моисеева и Ирина Пеньевская, руководитель Магаданского филиала ФГУП «Росморпорт»Евгений Ночной и заместитель генерального директора ОАО «Магаданский морской торговый порт» Александр Карпов убеждены: проводить её необходимо в два этапа, чтобы сохранить нарастающие темпы обработки грузов. Как уточнил губернатор Магаданской области Владимир Печеный, 1 млн 200 тысяч тонн, которые морпорт переработал в 2013 году, - оптимальный для территории грузопоток. И хотя в существующих условиях этот объем почти на 30% превышает проектные мощности, уменьшать его для Магаданской области сегодня смерти подобно.

27 декабря 2013 года получено согласование Росморречфлотом технического задания. В 2014 году нужно организовать проектирование модернизации причала № 4, чтобы с первых дней 2015-го приступить к работам. И параллельно в 2015 году проектировать реконструкцию причала под контейнерные перевозки № 5.

Для активного развития транспортной инфраструктуры Магаданской области огромное значение имеет реконструкция аэропортов в колымских районах. Сейчас в федеральную программу включены аэропорты Сеймчана и Эвенска. Несмотря на то что оба объекта вошли в состав федерального казенного учреждения «Аэропорты Севера», власти Магаданской области будут добиваться выполнения всех запланированных работ.

Не отказывается руководство области и от идеи получить в собственность наряду с этими аэропортами и «главные ворота Колымы» - аэропорт «Магадан». "Более 12 миллиардов рублей предусмотрено программой «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 2014-2018 годы» на важные инфраструктурные объекты Магаданской области. И для нас дело чести, чтобы каждая копейка эффективно использовалась. Будем все объекты держать на контроле и непременно переломим сложившуюся ситуацию, перейдем от «догоняющей» модели развития территории к опережающей, чтобы северяне жили достойно, были уверены в будущем и могли максимально использовать свой потенциал в настоящем", - прокомментировал итоги состоявшегося разговора губернатор Магаданской области Владимир Петрович Печеный.

ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Павла ЖДАНОВА.