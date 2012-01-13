Открылся предвыборный сайт Путина

МОСКВА, 13 января, ZRPRESS. В Интернете появился предвыборный сайт кандидата в президенты, премьер-министра РФ Владимира Путина.

На сайте опубликован проект предвыборной программы Путина, описываются ключевые моменты его работы на посту премьер-министра РФ в 2008-2011 годах, рассказывается о его увлечениях и хобби, излагается подробная биография кандидата в президенты.

На сайте постоянно обновляется новостная лента, размещена контактная информация предвыборного штаба Путина. На сайте также есть раздел «Народное мнение», где каждый желающий может оставить свои пожелания и предложения Владимиру Путину. Как ожидается, с пятницы, 13 января, заработает также сайт www.путин2012.рф.

Кандидатура премьера Владимира Путина на высший государственный пост была выдвинута 27 ноября на съезде партии «Единая Россия". Выборы президента РФ состоятся 4 марта 2012 года.