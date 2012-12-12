Дальний Восток попал в поле зрения Президента России

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

На церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой информации.

В почти полуторачасовой речи президент затронул и вопросы экономики, и социальной сферы, и внутренней политики, и международных дел, и вопросы безопасности страны, определив при этом задачу на ближайшие годы - создать богатую и благополучную Россию.

Дальнему Востоку надо размножаться

О Дальневосточном регионе глава государства говорил дважды. Первый раз в контексте демографической ситуации.

«Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, слава богу, работают», - заявил Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Численность населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. За январь-сентябрь 2012 года она выросла более чем на 200 тысяч человек. При этом впервые за всю новейшую историю уже пять месяцев подряд фиксируется естественный прирост населения.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что программа материнского капитала действует до 2016 года. Однако заметил, что это совсем не значит, что он сейчас же хочет подтолкнуть женщин к рождению второго ребенка: «Наши женщины сами знают, когда и что им нужно делать».

В тех, регионах, где ситуация с рождаемостью хуже среднероссийской, будут уже начиная с 2013 года начнутся выплаты дополнительных пособий при рождении третьего и последующего детей. По словам президента, таких регионов 50, большая их часть сосредоточена в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Семья, в которой трое детей, должна стать нормой для России, считает глава государства.

Дальневосточный регион продвинет Россию в АТР

Второй раз ДФО прозвучал в части послания, касающегося инвестиционного и экономического развития страны.

Говоря о создании в России инвестиционной карты, Владимир Путин отметил, что она будет весьма полезна инвесторам, которые получат ясный сигнал, на каких территориях выгоднее и разумнее работать, создавать те или иные производства, а где бизнес может рассчитывать на поддержку государства.

Помимо этого, нужно стимулировать миграцию производства из других регионов в Россию, считает Путин. Как, например, это уже делается в автопроме. Тем более что вступление России в ВТО дает возможность размещать в стане производства, ориентированные не только на внутренний рынок, но и на экспорт. При этом президент отметил, что вектор развития России в XXI веке – это вектор развития на восток. «Сибирь, Дальний Восток - это наш колоссальный потенциал, об этом еще Ломоносов говорил. Сейчас мы должны это все реализовывать. Это возможность занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом динамично, энергично развивающемся регионе мира», - подчеркнул Путин. Он напомнил, что недавно на президиуме Госсовета подробно говорили о конкретных шагах по стимулированию экономического роста в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Договорились до создания здесь привлекательных условий жизни. И уже до конца первого квартала будущего года правительство должно детально проработать предложенные меры, включая налоговые каникулы для стартапов, планы по развитию энергетики, инфраструктуры.

Президент попросил отнестись присутствующих к решению этих задач самым внимательным образом.

Мария Кузовлева, газета «Золотой Рог», Владивосток.

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