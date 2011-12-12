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Камчатка потратится на дороги
12 Декабря 2011, 18:03 | Дальний Восток
Более 800 млн рублей запланировано потратить на реконструкцию и ремонт камчатских дорог до 2013 года. Это деньги из федерального и регионального бюджетов.
Как сообщили в комитете по транспорту краевого парламента, в первую очередь речь идет о главных транспортных артериях, соединяющих юг и север полу-острова. Это дорога Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана, моста через реку Камчатка на 168-ом километре трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Полностью трасса будет готова в августу 2012 года.
Автор: По материалам информагентств
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