Камчатка потратится на дороги

Более 800 млн рублей запланировано потратить на реконструкцию и ремонт камчатских дорог до 2013 года. Это деньги из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщили в комитете по транспорту краевого парламента, в первую очередь речь идет о главных транспортных артериях, соединяющих юг и север полу-острова. Это дорога Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана, моста через реку Камчатка на 168-ом километре трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Полностью трасса будет готова в августу 2012 года.

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