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Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона начал работу
В Хабаровске зарегистрировано ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Решением совета директоров АО № 1 от 28 ноября 2011 года генеральным директором назначен Геннадий АЛЕКСЕЕВ, ранее занимавший пост первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Идею создания Фонда выдвинул в Хабаровске Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН. Разработкой концепции предприятия, способного вести экономические проекты от момента их создания до выхода на производственные мощности, занялся «Внешэкономбанк». Место расположения его представительства в Хабаровске и стало юридическим адресом нового ОАО.
Ожидается, что в декабре на Дальнем Востоке пройдет презентация предприятия, а работа с проектами начнется уже в 2012 году. Фонд будет принимать к рассмотрению как бизнес-идеи, так и проработанные проекты. Для проектов компания будет создавать отдельный пул инвесторов, в котором ВЭБ возьмет на себя роль «зачинщика», дающего своим участием положительный сигнал другим финансовым институтам.
В концепции предприятия записано, что оно является коммерческой организацией. Следовательно, все его проекты должны быть доходными. Однако такая установка не исключает возможности реализации посредством ОАО крупных инфраструктурных проектов. Сейчас в Правительстве РФ рассматривают несколько вариантов обеспечения возвратности частных инвестиций в объекты инфраструктуры, применение которых даст возможность получать прибыль от данной деятельности и «Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
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