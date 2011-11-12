Медведев: Россия выдержит вторую волну кризиса, если она наступит

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что у России хорошие шансы на преодоление возможной второй волны мирового экономического кризиса, учитывая показатели развития ее экономики в последние годы.

"Прогнозы сейчас очень разные, но в целом ситуация в нашей стране выглядит сегодня даже несколько лучше, чем во многих европейских странах, потому что мы, несмотря на сложности последнего периода, сейчас обеспечили неплохой рост ВВП, в этом году где-то в районе 4-4,5% будет. Я напомню, что в Евросоюзе и США этот рост будет от 0 до 1%", - сказал Медведев в пятницу на встрече с рабочими и инженерно-техническими работниками, а также активом "Единой России" на Амурском кабельном заводе.

"Выдержим, не волнуйтесь", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, ожидается ли вторая волна кризиса и как его переживет Россия.

Российский президент отметил, что за последние годы, несмотря на период экономического кризиса, в стране снижалась инфляция, которая в 2011 году будет самой низкой за всю историю современной России - в районе 7%.

"Если сопоставить с тем, что у нас происходило лет десять назад - это совсем другие цифры. И давайте посмотрим, что у наших соседей происходит, у наших близких соседей, друзей - белорусов: у них 100% инфляция. Почему? Потому что надо вовремя реформы делать", - отметил глава государства.

Он также отметил, что в России неплохие показатели по отношению долга к ВВП - всего 13%. Президент также отметил, что за последнее время Россия существенно снизила безработицу, сумела вернуть доходы к докризисному уровню, что является гарантией того, что Россия пройдет очередной период возможного кризиса, пишет РИА "Новости".

"Макроэкономические условия у нас неплохие, но если бы я сказал, что мы забронированы от проблем, это был бы обман. Мы и в 2008 году не были закрыты, потому что мы часть мировой экономики, но нужно сделать так, чтобы наша зависимость от колебаний на сырьевом рынке была гораздо ниже, чем есть сейчас", - сказал президент.

Он отметил также, что необходимо диверсифицировать экономику, развивать промышленность, реальный сектор экономики, провести "новую индустриализацию" - но на принципиально иных началах, чем в 1930-е годы.

"Если нам этого удастся достичь - мы будем в лучшей степени закрыты от международных проблем, но полностью закрыться никто не может. Я уверенный оптимист, судя по тому, что происходит сейчас, трудностей много у наших коллег, особенно в зоне евро. И еще очень важно со своими партнерами договариваться", - сказал президент.