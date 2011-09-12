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Россия в очередной раз очертила свои границы
12 Сентября 2011, 10:25 | Дальний Восток
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Южные Курилы.
Он побывал на погранзаставе на ближайшем к Японии острове.
Кроме того, высокопоставленный чиновник провел совещание с руководством Сахалинской области. На нем, в частности, обсуждались вопросы обеспечения безопасности региона, уточняет агентство РИА Новости.
Токио пока никак не отреагировал на визит Патрушева. До сих пор японская сторона выражала свое недовольство, когда так называемые Северные территории посещали российские руководители. Осенью прошлого года на Курилах побывал Дмитрий Медведев.
Автор: РИА "Новости"
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