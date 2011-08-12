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Минпромторг отберет часовые пояса у Приморья, Якутии и Иркутской области
Световой день в Приморье и в Забайкалье урежут на час, в Якутии – на два
Минпромторг РФ решил продолжить дело президента Медведева, который ранее пообещал избавить российский Дальний Восток от «лишних» часовых поясов.
Минпромторг РФ предложил изменить часовые пояса Приморья, Якутии и Иркутской области. По проекту постановления правительства, Приморье и Иркутскую область предлагается на час приблизить к Москве. В Якутии предполагается вместо трех часовых поясов оставить один, такой же, как во Владивостоке, пишет РИА "Новый Регион".
Таким образом, Приморский край и Якутия будут переведены в седьмой часовой пояс (+6 MSK), а Иркутская область – в пятый (+4 MSK). Ранее Иркутская область находилась в шестом часовом поясе (+5 MSK), Приморье – в восьмом (+7 MSK), а на территории Якутии было три часовых пояса: седьмой, восьмой и девятый (+8 MSK). Изменения предлагается ввести с 30 октября 2011 года, сообщает Lenta.ru.
Проект постановления правительства подготовлен министерством по поручению первого вице-премьера России Игоря Шувалова и является доработкой предыдущего проекта о часовых зонах от 6 июня.
К такому решению правительство подтолкнуло горячее волеизъявление народных избранников Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области, Еврейского автономного округа, Чукотки и Магадана. Региональные депутаты выразили желание хоть немного приблизиться в Москве после того, как в декабре 2009 года президент России Дмитрий Медведев предложил сократить количество часовых поясов в России с 11 до 9.
В марте 2010 года Камчатский край и Чукотка первыми сократили разницу во времени с Москвой.
Решения краевых парламентов не встретили одобрения у местных жителей, чью точку зрения, как предполагает законодательство, выражают народные избранники. В 2010 году по всей стране прошла серия митингов против «реформы часовых поясов». «Решение краевого парламента о сокращении временной разницы с Москвой было принято вопреки воле большинства жителей Приморья, что подтверждают результаты опросов, проводимых в течение этого года», – приводил ранее «Новые Регион», высказывание представителя приморских коммунистов в Заксобрании Владимира Беспалова.
Митингующие в Приморье требовали не только оставить часовые пояса в покое, провести по данному вопросу краевой референдум, но и отправить в отставку вице-губернатора, «обманувшего депутатов Заксобрания». Чиновник представил результаты опроса, якобы свидетельствующего в пользу смены поясов. Документ, как отмечали представители оппозиции, содержал мнение приморцев на другую тему – о переходе на летнее время.
Митинги прошли на Камчатке и Сахалине. В Южно-Сахалинске за две недели активисты собрали более 8 тысяч подписей против перевода часовых стрелок, на Камчатке собрано уже 20 тыс. подписей, а в Петропавловске-Камчатском митинг протеста собрал под проливным дождем 3 тысяч человек. Протестовали и в Самаре – митинг против перехода области в другой часовой пояс собрал более 5000 человек.
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