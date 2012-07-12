Премьер проверил Дальневосточный регион

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ совершил рабочую поезду по ряду регионов Дальнего Востока. Глава правительства провел заседание Госкомиссии по развитию Дальнего Востока, торжественно открыл проезд по мосту через пролив Босфор Восточный, новый международный терминал аэропорта Кневичи, памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому.

В поездке премьер-министра по Дальневосточному региону, которая продлилась до 5 июля, сопровождали первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, министр по развитию Дальнего Востока – полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ, министр регионального развития Олег ГОВОРУН, министр природных ресурсов и экологии Сергей ДОНСКОЙ, министр сельского хозяйства Николай ФЕДОРОВ, министр связи и массовых коммуникаций Николай НИКИФОРОВ, министр транспорта Максим СОКОЛОВ, министр энергетики Александр НОВАК, министр юстиции Александр КОНОВАЛОВ и министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ.

«Дальневосточный капитал».