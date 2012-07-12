Россия и КНР сегодня прочно дружат …Москвой и Пекином

Июньский визит в КНР Президента РФ Владимира ПУТИНА стал жестом окончательного выбора стратегического партнера в играх на полях международного взаимодействия.

Тон поездке задал сам Владимир Путин, разместивший накануне посещения КНР свою статью в крупнейшей китайской газете «Жэньмин жибао». Порадовавшись росту взаимного товарооборота, составившего в 2011 году $83,5 млрд, глава российского государства высказал оптимистические ожидания выхода на $100 млрд к 2015 году и $200 млрд к 2020-му, заметив, что при нынешней динамике – в минувшем году объем торговли вырос на $30 млрд – эти показатели могут быть достигнуты и раньше. Правда, Россию на словах не устраивает складывающаяся структура торгового баланса, в которой она является поставщиком природных ресурсов, а Китай выступает в роли поставщика готовой продукции не только товаров народного потребления, но и машиностроения, электроники.

Оговорка, что страна не довольна структурой торговли с КНР на словах, не случайна, она базируется на простом обзоре реальных действий. Иногда, чтобы оценить качество игры актеров в театре, достаточно во время спектакля просто закрыть уши и проследить за их мимикой, жестами, передвижениями. Так и в любой политике, особенно экономической, полезно периодически затыкать уши.

В газетной статье Владимир Путин призывает «оптимизировать структуру, повысить качество двусторонней торговли за счёт увеличения в ней доли продукции с высокой добавленной стоимостью». Но из достигнутых результатов выделяет «запуск российско-китайского нефтепровода, по которому в прошлом году поставлено 15 млн тонн нефти. Заключение долгосрочного – на 25 лет – контракта на поставку в КНР российской электроэнергии. Наращивание в 2011 году до 10,5 млн тонн объёмов экспорта российского угля на китайский рынок и планы по совместному освоению угольных месторождений», выражает надежду на то, что уже в обозримой перспективе мы сможем начать масштабные поставки российского газа в КНР.

Включенный в состав российской делегации министр развития Дальнего Востока – полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ рассказал, что на переговорах с руководством КНР глава российского государства высказался в том смысле, что совместное использование российских ресурсов – хорошо, но их переработка должна постепенно перемещаться на российскую сторону. Идея не нова, китайцы против нее открыто никогда и не возражали, но и в поддержку подобных проектов предпринимать ничего не хотят. Примером может служить программа сотрудничества между приграничными регионами России и КНР до 2018 года, которая включала в себя сначала 84 проекта, затем была сокращена до 54, из которых в стадии реализации находятся лишь около 10. Доля КНР в общем объеме иностранных инвестиций в РФ – 0,99%. На Дальнем Востоке доля Китая в объеме иностранных капиталовложений – 0,7%. Если учесть, что доля иностранных вложений здесь от общего объема инвестиций не превышает в среднем 10%, можно сказать, что процесс инвестиционного взаимодействия на российской стороне развивается нанотемпами.

Китай не хочет развивать производство в России. Напротив, в планах соседа – дальнейший рост переработки российского сырья в собственных северо-восточных провинциях. Программа развития северо-востока КНР предусматривает бурный рост промышленности, опирающийся в немалой степени и на ресурсы российского Дальнего Востока. При этом программа предусматривает целый набор стимулирующих создание производств льгот для местных предприятий, а когда Россия начинает повышать таможенные ставки на вывоз своих природных ресурсов (леса, например), власти Китая вводят дополнительные меры поддержки своих производителей, позволяющие нейтрализовать потери от временного повышения цены – впереди членство РФ в ВТО, и все может поменяться, надо только выждать.

Также власти КНР активно поддерживают покупку китайскими предприятиями российской электроэнергии и через различные механизмы продавливают дальнейшее строительство ГЭС на реках Амурского бассейна, вплоть до установки станций на основном русле реки. Экологические последствия для России Китай в данном случае не волнуют, как не всегда интересны они и думающим над развитием энерготорговли российским компаниям. На переговорах с главой РФ руководство КНР вновь поставило вопрос о необходимости строительства дополнительных переходов через границу – ограничение пропускной способности мешает китайским товарам контролировать российские рынки хуже всякого таможенного регулирования.

При этом нельзя не отметить, что все основные природные ресурсы продаются Россией в КНР по ценам ниже общемировых. А электроэнергия с дальневосточных станций продается в Китай значительно дешевле, чем собственным дальневосточным потребителям. Параллельно с переговорами глав государств, «Газпром» вел затянувшийся диалог о начале поставок газа с китайскими коллегами, также желающими видеть цену ниже внутрироссийской. Экономисты резонно считают поставки недорого сырья вполне реальными мерами поддержки китайской экономики со стороны РФ. Причем идут они в ущерб собственной промышленности и населению. Так, продавая избыточную электроэнергию в Китай по ценам выше отечественного рынка, Россия ставит в еще более невыгодное положение своих производителей, прежде всего, на Дальнем Востоке. Судя по всему, ради контракта со стратегическим партнером, готов забыть о принципах равнодоходности и «Газпром», также оставив собственных потребителей в роли пасынков. Во всяком случае, переговоры в КНР и в этот раз ни к чему не привели, и Виктор Ишаев, вместе с экспертами журнала «Форбс», считает, что российская газовая монополия все-таки прогнется под китайским ценовым прессом. Интересно, что при этом российские газовики все равно останутся с хорошей прибылью, как пребывают с ней и российские поставщики электроэнергии.

Говоря о возможной конфигурации системы разделения труда между Россией и КНР, Виктор Ишаев предлагает поделить с китайцами процесс передела. В лесном комплексе, например, производить с помощью КНР на российском Дальнем Востоке продукт средней степени обработки (плиты, пиломатериалы), используя который Китай будет выпускать готовую конечную продукцию. Это выгодно России – рост переработки, налогов, расширение рынков сбыта. Но это риск для КНР, связанный с потерей уже существующих производств.

И главное: как при существующих в России подходах можно заманить на российский Дальний Восток китайские инвестиции? Зачем им здесь организовывать переработку, если на их стороне даже наше сырье и электроэнергия стоят дешевле, не говоря уже об условиях организации производства? Ведь в противовес поддержке производителей на северо-востоке КНР Россия может поставить только тяжелейшие даже в сравнении со среднероссийскими условия работы предприятий на Дальнем Востоке. Появились надежды на льготы дальневосточникам после выступлений Владимира Путина в Госдуме. Но министр развития Дальнего Востока на пресс-конференции в Хабаровске обмолвился, что в Минфине РФ он встретил непонимание своей позиции о предоставлении налоговых льгот инвесторам – общероссийские бухгалтеры считают, что в таком случае бюджет потеряет часть доходов… которых без льгот никогда не будет. Впрочем, надежд на профессионализм президента это пока не отменяет, но затягивание решений ведет к дальнейшему усилению ресурсной специализации экономики российского Дальнего Востока. Как можно при таких данных рассчитывать на серьезный рост инвестиционных вложений в промышленное производство?

Да, во время визита Владимира Путина обсуждались и вполне конкретные проекты совместного развития машиностроительного производства. Речь шла о строительстве широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. РФ и КНР намерены готовить конкурента «Боингу» и «Эйрбасу» в классе крупных гражданских машин. В кулуарах говорили, что создаваться новое воздушное судно будет на базе российского ИЛ-96, а производство его организуется в КНР. Сделать это в России просто невозможно – себестоимость в нашей стране убьет ценовую конкурентоспособность машины. Планирует начать сотрудничество с «Китайской южной вагоностроительной корпорацией» российский «Уралвагонзавод».

Важным для рынка труда, в том числе на российском Дальнем Востоке, может стать договоренность о начале движения к взаимному признанию дипломов двух стран. По мнению Виктора Ишаева, это повысит качество трудовых миграционных потоков. Пока на Дальнем Востоке предлагается в основном низкоквалифицированная рабочая сила, а китайские специалисты с высшим образованием не могут устроиться у нас по профилю из-за невозможности предъявить диплом вуза своей страны. Не могут рассчитывать на работу в КНР и наши инженеры, другие немногие специалисты, квалификация которых может быть по достоинству оценена на китайском рынке.

Наблюдение за визитом президента РФ в дружественную страну, за логикой и структурой российско-китайских взаимоотношений наталкивает на мысль, что Россия и КНР сегодня прочно дружат …Москвой и Пекином. И в этом всеобъемлющем сближении, имеющем много противоречий, но еще больше поводов к согласию, отношение КНР к российскому Дальнему Востоку является отражением отношения Москвы к своим восточным окраинам. Для Москвы они – природная кладовая. Почему же для Пекина российский Дальний Восток должен стать местом развития перерабатывающей промышленности? И пока Москва кардинально не поменяет своего отношения к восточным землям и жителям, будет трудно добиться изменений со стороны Пекина, как, впрочем, и других потенциальных инвесторов. Владимир Путин закончил свою статью в «Жэньмин жибао» древней китайской поговоркой: «Общие чаяния – общие силы». В приложении к нынешней ситуации можно расшифровать ее так: общие экономические интересы Москвы и Пекина будут продолжать поддерживаться дешевыми ресурсами российских Дальнего Востока и Сибири.

Александр Зубов, «Дальневосточный капитал».