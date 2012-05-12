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На Дальнем Востоке еще один мост соединит материк и остров

12 Мая 2012, 18:04 | Дальний Восток

Доклад с обоснованием социальной и экономической необходимости реализации проекта перехода Сахалин - материк должен быть представлен в Правительство РФ в мае текущего года. Это один из итогов состоявшегося заседания межведомственной рабочей группы по подготовке технического задания проекта транспортного перехода в министерстве транспорта Российской Федерации.

Рабочую группу возглавляет замминистра транспорта РФ Андрей Недосеков. Входят в нее представители Хабаровского края и Сахалинской области, министерства финансов и министерства экономического развития и ОАО «Российские железные дороги». Наши острова представляли заместитель председателя Правительства Сахалинской области Елена Ивашова, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ларионов и депутат Сахалинской областной Думы Сергей Предыбайлов.

По словам Елены Ивашовой, с момента последнего заседания в декабре была проделана большая работа. В частности, уже получены согласования в муниципальных образованиях Сахалина и Хабаровского края, по чьей территории пройдет железная дорога. Определен ряд вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. К примеру, следует уточнить ряд своих позиций по объемам грузопотока.

Еще одним итогом заседания рабочей группы стало решение сделать переход между Сахалином и материком только железнодорожным. Вопрос об автомобильном переходе снят с повестки дня, потому что сложно обеспечить соответствующий грузопоток. В то же время проектировщикам будет рекомендовано разработать временную дорогу для строительства таким образом, чтобы в дальнейшем она могла стать основой для автомобильного сообщения между островом и Большой землей.

- Теперь перед рабочей группой стоит основная задача – от имени минтранса подготовить к маю доклад в Правительство РФ с обоснованием социальной и экономической необходимости реализации проекта. Причем сделать это с таким расчетом, чтобы при формировании бюджета на 2013 год попасть на прямое финансирование проектных работ в 2013-2014 годах с теоретическим вариантом выхода на строительство уже в 2015 году, - сообщила Елена Ивашова.

- Мы неоднократно настаивали на ускорении реализации данного проекта, и положительная динамика наблюдается. Самое главное, что в Минтрансе эту идею поддерживают, вчерашнее заседание было показательным в данном вопросе. На доработку вопроса нам дали не месяцы, счет идет на дни, - подчеркнула заместитель председателя Правительства Сахалинской области.

Кроме того, на заседании рабочей группы обсуждалась возможность создания железнодорожного сообщения между Сахалином и Японией, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.

- Прозвучала мысль о том, что прорабатывать данный вопрос необходимо, возможно, даже его поднимут на саммите АТЭС во Владивостоке, - сказала Елена Ивашова. – Сегодня задача №1 – связать Сахалин с материком. Будет ли это мостовой либо тоннельный переход - покажет время. Но то, что дороге быть – вопрос решаемый. Сегодня мы видим уже вполне осязаемые очертания проекта.

«Дальневосточный капитал».

Автор: Пресс-служба администрации Сахалинской обл.
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