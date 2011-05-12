Президент РФ выступил против приватизации крупнейшего пароходства в Якутии

Ленское объединенное речное пароходство является единственным перевозчиком всех видов грузов в отдаленные районы от Таймыра до Чукотки

Президент России Дмитрий Медведев поддержал просьбу главы Якутии Егора Борисова об исключении ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ЛОРП) из плана приватизации и передаче федерального пакета в 25,5% акций в республиканскую собственность.

Как сообщили «ФедералПресс» 12 мая в пресс-службе правительства Якутии, в результате региональные власти должны получить 51% акций пароходства, которое является единственным перевозчиком всех видов грузов в отдаленные районы от Таймыра до Чукотки.

«ОАО «ЛОРП» осуществляет судоходство по реке Лена от порта Осетрово до порта Тикси, и ему принадлежит ключевая роль в обеспечении жизнедеятельности всего северо-востока России, – сообщили в пресс-службе республиканского правительства. – Предприятие является связующим звеном между Транссибирской магистралью и труднодоступными арктическими населенными пунктами, расположенными на западе и востоке от порта Тикси. В 1994 году непременным условием приватизации предприятия было сохранение контрольного пакета акций в госсобственности. До настоящего времени в федеральной собственности находится 25,5 % акций пароходства, такой же пакет акций принадлежит Республике Саха (Якутия), 49 % акций приходится на миноритариев».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, до распоряжения президента Росимущество приступило к предпродажной подготовке 25,5% акций ОАО «ЛОРП», находящихся в собственности Российской Федерации. По мнению якутских властей, реализация госпакета акций на свободном рынке могла привести к «выводу уникального флота «река-море» за пределы республики, что в свою очередь ставило под угрозу срыва северный завоз».

«В связи с этим власти Якутии обратились в правительство РФ с предложением консолидировать государственный пакет на уровне региона, – заявили в пресс-службе. – Дмитрий Медведев дал соответствующие поручения первому вице-премьеру правительства РФ Игорю Шувалову и министру экономического развития РФ Эльвире Набиуллиной».

По данным ЛОРП, пароходству, основанному в 1921 году, принадлежит более 350 грузовых, пассажирских, буксирных и вспомогательных судов общей грузоподъемностью в 450 тыс. тонн. Согласно отчетности ОАО, в январе-сентябре 2010 года выручка компании сократилась примерно на 11,3 %, с 2,1 млрд до 1,86 млрд рублей. За 9 месяцев 2009 года ЛОРП получило чистую прибыль в 36,6 млн рублей, а за аналогичный период прошлого года – убыток на сумму более 85,8 млн рублей.



