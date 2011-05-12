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Госдума повышает зарплаты и пенсии полицейским
Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных гарантиях полицейским.
Как передает корреспондент «Росбалта», законопроект направлен на регулирование отношений, связанных с денежным довольствием, жильем, а также медицинским и пенсионным обеспечением полицейских.
В частности, зарплата сотрудников полиции будет складываться из окладов по должности и званию, а также надбавок. При этом количество последних сокращается с нынешних 40 до 8-10. В результате зарплата лейтенанта должна составить минимум 33 тыс. рублей, а с учетом дополнительных выплат – 45 тыс. рублей в месяц.
В случае гибели сотрудника полиции его семья получит до 3 млн рублей.
Что касается пенсий, то они будут рассчитываться исходя из 54% окладов по должности, спецзванию и надбавки за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия. Начиная с 1 января 2013 года, этот процент ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% соответствующих сумм денежного довольствия, говорится в документе.
В итоге средний размер пенсий должен составить в 2012 году за выслугу лет – 17 тыс. 722 рублей (сейчас – 7 тыс. 700 рублей); по инвалидности – 18 тыс. 720 рублей (сейчас — 8 тыс. 390 рублей), а по случаю потери кормильца – 8 тыс. 736 рублей (сейчас — 3 тыс. 750 рублей).
Закон вступит в силу с 1 января 2012 года, сообщает ИА "Росбалт".
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