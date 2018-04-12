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Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
При участии Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) завершено формирование правовой базы, направленной на реструктуризацию рыбоводной отрасли в Дальневосточном федеральном округе, устранение избыточных административных барьеров в сфере рыбоводства, внедрение передовых цифровых технологий распределения рыбоводных участков.
По поручениям Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ Фондом была подготовлена Концепция развития аквакультуры на Дальнем Востоке, которая была рассмотрена и одобрена в феврале 2017 года Подкомиссией по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока под руководством вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
9 апреля 2018 года Правительство РФ постановлением №429 утвердило новые Правила определения границ рыбоводных участков в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Документом взамен разрешительного порядка создания марикультурных участков вводится заявительный. Правилами устанавливается обязанность госорганов проанализировать всевозможные запреты и публично довести до инвесторов перечень зон, где можно свободно начинать рыбоводный бизнес.
ФРДВ в партнерстве с АО «Роскартография» провели анализ установленных ограничений и сформировали специализированный интернет-ресурс, который с учетом принятого постановления передает инициативу создания рыбоводного участка от госоргана непосредственно инвестору и обеспечивает его инструментарием в виде интерактивной карты доступных акваторий.
По итогам анализа 110 млн га акватории в пределах 12-мильной зоны Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна установлено, что 65 млн гектар не обременены ограничениями для ведения рыбоводного бизнеса.
В принятом Правительством постановлении установлен исчерпывающий перечень запретов и ограничений для ведения рыбоводства в данном бассейне. В частности, из акватории, которая может быть введена в хозяйственный оборот, исключены только участки, в отношении которых заключены договоры пользования, рыбопромысловые участки, запретные для плавания и временно опасные районы, особо охраняемые природные территории, морские порты и подходы к ним, а также участки, расположенные около устьев рек, в которых осуществляется нерест анадромных видов рыб. По поручению Правительства РФ работа, направленная на расширение площади доступных для рыбоводства акваторий, будет продолжена.
Инвестор, исходя из экономической целесообразности и своих финансовых и технологических возможностей, сможет инициировать формирование рыбоводного участка, направив в Росрыболовство соответствующее заявление в электронном виде. Интернет-ресурсом предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности.
Правилами устанавливаются четкие сроки всего процесса - от времени на обработку заявки идо подписания итогового протокола электронного аукциона. Та решение о проведении аукциона должно быть принято Росрыболовством в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.
Интерактивный сервис автоматизирует и ускорит процесс формирования рыбоводных участков. Никаких дополнительных согласований не потребуется. Процесс оформления участков не превысит 80 дней (до изменения правил сроки превышали 180 дней).
Особое внимание уделено обеспечению безопасности мореплавания. Работы по разведению гидробионтов можно будет начать после установления Минтрансом соответствующих правил и запретов на плавание судов в районе созданного рыбоводного участка.
Ранее, в феврале 2018 года, Правительство разрешило проводить электронные аукционы на право заключения договоров на пользование рыбоводными участками. Согласно новым Правилам организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 185, в России стало возможным получить рыбоводный участок через электронный аукцион. Проведение аукционов в электронной форме позволяет исключить ряд негативных факторов (сговоры участников, уклонения от заключения договора), характерных для очных торгов и конкурсов.
«Фонд в партнерстве со специализированными организациями сформировал уникальную базу данных о доступных акваториях, оцифровал ее и нанес на электронную карту. В своей работе Фонд опирался на данные государственных навигационных карт и проводил ее с учетом необходимости соблюдения интересов национальной безопасности. Главой государства и Правительством своевременно поставлена задача повышения эффективности рыбоводной отрасли с применением цифровых технологий. Принятие пакета новых нормативных актов в сочетании с запуском прозрачной сервисной инфраструктуры, позволит дебюрократизировать механизмы формирования и распределения рыбоводных участков, внедрить современные цифровые технологии и, тем самым, привлечь новые масштабные инвестиции в отрасль по производству аквакультуры на Дальнем Востоке», - отметил заместитель генерального директора ФРДВ Дмитрий Чернышев.
Сформированная в ходе реализации проекта информационная база будет передана уполномоченным федеральным органам исполнительной власти, а инвесторы получат доступ к онлайн-сервису на безвозмездной основе.
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