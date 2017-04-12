Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар

Для бизнес-империи Пушкаревых настало время испытаний весьма далеких от экономики

Несговорчивость со следствием может нанести серьезную финансовую пробоину в бизнес-империи братьев ПУШКАРЕВЫХ, ядром которой является холдинг «Востокцемент». Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», новые претензии следствия к временно отстраненному градоначальнику и его брату могут привести к штрафам до 6-7 млрд рублей для каждого.

Конечно, для физлиц такой штраф довольно ощутим, но под контролем братьев есть сразу несколько успешных в финансовом плане предприятий, которые могут в спешном порядке принять решение о выплате дивидендов, в том числе из нераспределенной прибыли за прошлые годы.

Досье "Золотого Рога": Холдинг «Востокцемент» - крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке. Управляющая организация ООО «Востокцемент» была создана в 2002 году для закрепления позиций на рынке цемента. Получив в управление ОАО «Спасскцемент», а также сбытовую компанию ООО «ДВ-Цемент», УК «Востокцемент» в последующие годы стремительно наращивало мощности по комплексному производству стройматериалов. Сегодня в холдинг «Востокцемент» входят три цементных предприятия полного цикла - ОАО «Спасскцемент» (Приморский край), АО «Теплоозерский цементный завод» (Еврейская автономная область) и АО «Производственное объединение «Якутцемент» (Якутия); четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов, в том числе АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод» (оба – Владивосток), три бетонно-растворных узла, выпускающие продукцию под маркой «Трилитон», и завод по производству асфальта на территории Приморского края.

Что «шьют» Пушкаревым

На данный момент Игорь Пушкарев судом отстранен от должности главы Владивостока, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным комитетом РФ установлена причастность мэра к совершению еще одного должностного преступления - получении взятки в размере 75 млн рублей при приобретении стройматериалов для города.

Как заявила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана ПЕТРЕНКО, в ходе расследования установлена причастность Игоря Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы он, занимая должность главы Владивостока, обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам обществах, входящих в группу компаний «Востокцемент».

При этом МУПВ «Дороги Владивостока» приобретали стройматериалы только у компаний «Востокцемент» за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. Следствие считает, что за совершение указанных незаконных действий Пушкарев получил от гендиректора «Востокцемента» взятку на общую сумму более 75 млн рублей.

«В настоящее время Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе», - пояснила Петренко.

По словам Петренко, директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение. В результате чего со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» в общей сложности перечислено более 1,2 миллиарда рублей в качестве оплаты за поставленные стройматериалы, а близкие родственники Пушкарева получили от группы компаний «Востокцемент» дивиденды на общую сумму более 500 млн рублей.

Как видим, в перспективе речь может идти не только о наложении штрафа, но и о пересмотре дивидендных выплат.

Успешный год для «Востокцемента»

«Несмотря на все обрушившиеся события в этом году на нашу группу компаний, мы работаем, выполняем планы и строим амбициозные планы на следующий год. В первую очередь хочется поблагодарить весь пятитысячный коллектив компании за добросовестную и качественную работу. А также наших клиентов и партнеров, которые этот год были с нами, доверяли нам и работали на совесть», - заявлял в канун 2017 года генеральный директор «Востокцемента» Павел БЕЛЯЕВ.

За 11 месяцев 2016 года (более свежие данные компания не раскрывает) цементные заводы «Востокцемента» произвели 1,934 млн тонн цемента. В том числе «Спасскцемент» произвел 1 млн 464,5 тыс. тонн, «Теплоозерский цементный завод» – 187,4 тыс. тонн, «Якутцемент» – 282,1 тыс. тонн. Щебня за 11 месяцев 2016 года года было произведено 1 млн 839,5 тыс.

Крупнейшими объектами по цементу для «Востокцемента» в 2016 году стали стройки Нижне-Бурейской ГЭС и космодрома «Восточный» в Амурской области, судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, объекты алмазодобывающей и золотодобывающей промышленности в Якутии, новый аэропорт в Хабаровске, а также производство ПДН-плит на «Якутцементе».

Самый масштабный инвестиционный проект за всю историю холдинга «Востокцемента» - это строительство третьей печи на «Якутцементе». Как заверяет компания, строительство, несмотря на суровые климатические условия, идет в соответствии с проектным графиком. Со сдачей в эксплуатацию третьей технологической линии, суммарная производственная мощность «Якутцемента» будет составлять до 500 тыс. тонн клинкера в год. С учетом планируемой отгрузки клинкера сторонним потребителям в объеме около 100 тыс. тонн в год, производство цемента составит до 450 тыс. тонн в год, и предприятие сможет обеспечить потребность республики в цементе на 100%. По плану строительство должно быть завершено в 2018 году.

Под проект в октябре 2015 года АО «Производственное объединение «Якутцемент» привлекло в Сбербанке возобновляемую кредитную линию с лимитом 200 млн рублей. Средства привлечены сроком на один год под 12,8% годовых на пополнение оборотных активов «Якутцемента».

Поручителем по кредиту выступает ОАО «Спасскцемент». Договор поручительства был заключен 25 октября 2016 года, предварительно одобрен внеочередным собранием акционеров «Спасскцемента» 13 октября.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Уставный капитал ОАО составляет 232 млн 686 тыс. рублей, он разделен на 581 млн 715 тыс. обыкновенных акций номиналом 40 копеек каждая. Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций. Еще 5,5% принадлежат Morgan Stanley & Cо Inc. и находятся в номинальном держании в ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».

Где деньги, Зин?

Но вернемся к дивидендам. Несмотря на все старания Деловой газеты «Золотой Рог», отыскать следы выплат братьям Пушкаревым полумиллиарда рублей так и не удалось. Так, зарегистрированное во Владивостоке ООО «Востокцемент» по итогам 2015 года получило всего 718 тыс. рублей чистой прибыли, по итогам 2014 года - 5,660 млн рублей. Интересно, что единственным владельцем ООО «Востокцемент» на данный момент является ООО «Управляющая компания Парк Групп», учредителем которой является Сергей ЧУГУЕВСКИЙ, бывший совладелец ООО «Парк Групп». Что же касается предыдущих владельцев Андрея и Владимира Пушкарева, то они вышли из состава учредителей «Востокцемента» еще в 2012 году (до декабря 2009 года 70% уставного капитала «Востокцемента» принадлежало Игорю Пушкареву).

Акционеры «Спасскцемента» уже давно забыли о дивидендах, несмотря на отличные финансовые показатели. Так, полученная по итогам 2015 года чистая прибыль в размере 365,248 млн рублей оставлена нераспределенной. По итогам 2014 года дивиденды также не выплачивались, чистая прибыль в размере 1 млрд 49,5 млн рублей оставлена нераспределенной. Полученная по итогам 2013 года чистая прибыль в размере 717,705 млн рублей опять же оставлена нераспределенной.

По итогам 9 месяцев 2016 года АО «Спасскцемент» получило 863,645 млн рублей чистой прибыли, что превышает показатель аналогичного периода 2015 года на 7,3%.

Отметим, что на предстоящем годовом собрании нынешний совет директоров «Спасскцемента» может быть переизбран в полном составе – в список кандидатов включены Андрей Пушкарев, Владимир Пушкарев, заместители гендиректора ООО «Востокцемент» Павел Беляев, Валерий ТАРАБАРОВ, Андрей ПАВЛЕНКО, Жанна БЕВЗА, а также управляющий директор ОАО «Спасскцемент» Алексей СЫСОЕВ.

ООО «Востокцемент» также является управляющей компанией для АО «Владивостокский бутощебеночный завод» и АО «Дробильно-сортировочный завод», но и там финансовые показатели далеки от миллиардных. Так, АО «Владивостокский бутощебеночный завод» по итогам 2015 года получило 2,808 млн рублей чистой прибыли (131,177 млн рублей в 2014 году), АО «Дробильно-сортировочный завод» - 58,738 млн рублей (454 тыс. рублей в 2015 году).

Великолепные финансовые показатели демонстрирует якутский актив империи Пушкаревых: «на счету» «Якутцемента» 333,380 млн рублей чистой прибыли в 2015 году. А вот «Теплоозерскцемент» в 2015 году сработал с убытком в 92,488 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО.