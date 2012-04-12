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Органы государственной власти выселяют за МКАД

12 Апреля 2012, 16:37 | Дальний Восток

12 апреля, ZRPRESS. Президент РФ Дмитрий Медведев поручил к 9 июля представить предложения по передислокации государственных органов на территорию, присоединяемую к Москве с 1 июля 2012 года, сообщила пресс-служба Кремля. Перечень поручений Медведев утвердил по итогам совещания по развитию московской агломерации, состоявшегося 9 апреля 2012 года.

Передислоцировать предполагается Совет Федерации и Госдуму, федеральные органы исполнительной власти, а также их территориальных органы, администрацию Кремля, аппарат правительства РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Следственного комитет РФ, Счетную палату, Высший Арбитражный Суд РФ, Федеральный арбитражный суд Московского округа, Девятый арбитражный апелляционный суд, Верховный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Московский городской суд, говорится в перечне поручений.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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