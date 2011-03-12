Виктор Ишаев от имени дальневосточников выразил соболезнования жителям Японии

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев выразил соболезнования жителям Японии в связи с сильнейшим землетрясением в этой стране.

Как сообщает Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, в телеграммах полпреда на имя премьер-министра Японии Наото Кану, Министра иностранных дел Такэаки Мацумото, в частности, говорится:

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в результате мощного землетрясения и цунами в Японии. Прошу Вас передать слова поддержки пострадавшим.

Дальневосточники близко к сердцу восприняли беду, случившуюся в Японии, в соседней, дружественной нам стране, с которой нас связывают многолетние добрососедские отношения.

Российский Дальний Восток готов оказать всю необходимую помощь Японии в преодолении последствий цунами и землетрясения».