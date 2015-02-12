Александр Костенко избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края

Избирательная комиссия Приморского края сегодня, 11 февраля, утвердила Александра Костенко депутатом Законодательного Собрания по списку от партии «Единая Россия». В ходе внеочередного заседания краевого парламента депутаты проголосовали за его включение в комитет по экономической политике и собственности, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



Александр Костенко сменил сложившего ранее полномочия Виктора Гребнева. Сегодня парламентарии Законодательного Собрания Приморского края поддержали решение Виктора Гребнева досрочно сложить полномочия депутата на основании его письменного заявления. Напомним, по решению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского Виктор Гребнев займет должность главы департамента промышлености и транспорта.



В Законодательном Собрании Александр Костенко продолжит курировать профильные для него направления.



Далее в ходе заседания комитета по экономической политике и собственности депутаты решили избрать Александра Костенко на вакантную должность председателя комитета. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередном заседании Законодательного Собрания, намеченном на 25 февраля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.