www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Александр Костенко избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края

12 Февраля 2015, 12:31 | Дальний Восток

Избирательная комиссия Приморского края сегодня, 11 февраля,  утвердила Александра Костенко депутатом Законодательного Собрания по списку от партии «Единая Россия». В ходе внеочередного заседания краевого парламента депутаты проголосовали за его включение в комитет по экономической политике и собственности, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. 

Александр Костенко сменил сложившего ранее полномочия Виктора Гребнева. Сегодня парламентарии Законодательного Собрания Приморского края поддержали решение Виктора Гребнева досрочно сложить полномочия депутата на основании его письменного заявления. Напомним, по решению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского Виктор Гребнев займет должность главы департамента промышлености и транспорта.  

В Законодательном Собрании Александр Костенко продолжит курировать профильные для него направления.

Далее в ходе заседания комитета по экономической политике и собственности депутаты решили избрать Александра Костенко на вакантную должность председателя комитета. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередном заседании Законодательного Собрания, намеченном на 25 февраля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Костенко  депутаты  партии  ЗС ПК  приморье  единая россия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru