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КНДР объявила об успешно проведенном ядерном испытании

12 Февраля 2013, 15:17 | Дальний Восток

КНДР объявила об успешно проведенном ядерном испытании. Южная Корея эти данные официально подтвердила. Мощность предполагаемого ядерного взрыва могла составлять порядка 6-7 килотонн.

Тем временем спасатели и синоптики Приморья, граничащего с КНДР, где пока работают в обычном режиме, превышения радиационного фона пока не зафиксировано.

Представитель Примгидромета также заявил РИА Новости о том, что замеры радиации в Приморье проводятся в обычном режиме — раз в сутки.

Ранее представитель Примгидромета сообщал журналистам о том, что в случае проведения ядерных испытаний КНДР синоптики в Приморье перейдут в режим повышенной готовности, в связи с чем радиационный фон будет измеряться либо ежечасно, либо раз в три часа.

В департаменте Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу считают, что вероятность попадания на Дальний Восток с потоками воздуха каких-либо веществ с территории Северной Кореи крайне мала.

Напомним, Северная Корея в понедельник, 11 февраля, проинформировала власти США и Китая о планах провести ядерное испытание, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Мощность предполагаемого ядерного взрыва в КНДР могла составлять порядка 6-7 килотонн, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром зафиксировала подземные толчки на территории Северной Кореи недалеко от полигона для ядерных испытаний. Согласно данным службы, опубликованным на ее сайте, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Сонджинбэгам на глубине 1 километр. Координаты эпицентра — 41.299 градуса северной широты и 129.081 градуса восточной долготы в 378 километрах к северо-востоку от Пхеньяна, недалеко от города Кильчу. Ряд сейсмических служб сообщили, что это землетрясение — искусственного происхождения. Зарубежные СМИ предположили, что КНДР произвела подземный ядерный взрыв.

Позднее агентство Рейтер распространило заявление неназванного дипломата в Совете Безопасности ООН о том, что Южная Корея оповестила СБ ООН о проведении Пхеньяном ядерного испытания.

Спутниковые снимки зафиксировали ранее активность в районе предполагаемого полигона для подземных ядерных испытаний на северо-востоке КНДР. Сама Северная Корея подтвердила, что готовится к ядерному взрыву после расширения санкций Совета Безопасности ООН в ответ на запуск Пхеньяном 12 декабря 2012 года ракеты, которая вывела на орбиту искусственный спутник, но потенциально могла быть использована и в военных целях с ядерным боезарядом.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и в 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, пишет РИА "Новости".

Как пишет ИА "Росбалт" со ссылкой на агентство "Киодо", Министерство обороны Японии готовит к вылету самолет для мониторинга радиационного фона в районе японского архипелага после сообщений о возможных ядерных испытаниях КНДР, сообщает агентство "Киодо".
 


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: США  ядерное испытание  КНДР  китай 



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Комментарии

  • Олеж17:15, 12.02.2013#

    ну вот и обложили нас )))) то Фукусима то Корея черт их возми . . . . . .

  • Замполит17:29, 12.02.2013#

    Уроды краснопузые!

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