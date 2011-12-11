Как в Китае стало на 100 млн бедняков больше и чьи нищие беднее?

Правительство Китая одним волевым решением увеличило количество бедных в стране на 100 миллионов человек - власти повысили порог бедности на полдоллара в день. Это свидетельствует о том, что официальные данные о нищете, как это ни банально, познаются в сравнении. В России к примеру, за чертой бедности живут около 13% населения, тогда как в Германии - более 15%.

Власти КНР 30 ноября повысили порог бедности для жителей сельской местности почти в два раза - теперь на госпомощь смогут рассчитывать крестьяне, официальный годовой доход которых не превышает 2,3 тысячи юаней, то есть доллар в день. Ранее таковыми считались жители с доходом менее 1,274 тысячи юаней в год - 55 центов в день. Таким образом, по официальным данным, количество нищих в стране увеличилось с 28 миллионов до более 128 миллионов человек.

Как утверждает руководство Коммунистической партии Китая, за последнее десятилетие число бедных в стране сократилось с 94 до 28 миллионов человек. Правительство, однако, не уточняет, какой показатель порога бедности брали за основу при этих подсчетах. Уровень жизни в Китае явно не соответствует экономике страны, второй по величине в мире, даже если учитывать численность населения - более 1,3 миллиарда человек. Такой вывод делают экономисты, которые считают, что власти КНР намеренно занижают курс юаня, чтобы поддерживать экспорт и оставаться страной с самой дешевой рабочей силой.

Даже если брать за основу порог бедности в размере 1,25 доллара, "рекомендованный" Всемирным банком, судить о том, кто живет "богаче" достаточно сложно. Ясно, что покупательская способность у этой суммы в США и Китае разная. Журнал International Living ежегодно публикует индекс "Лучших стран для жизни", который претендует на объективность. В нем сравниваются такие показатели, как стоимость проживания, экономика, личная безопасность, инфраструктура, свобода, здравоохранение, культура, климат и окружающая среда.



В рейтинге 2011 года, к примеру,

Китай занял 93 место из 192 стран.

У России и того ниже - 118 место.

Чьи нищие беднее

К сведениям об уровне жизни в Китае следует относиться с некоторой долей недоверия, поскольку добиться от властей КНР реальных данных непросто. А вот страны Евросоюза, США и Россия раскрывают свои данные полностью. В процентном соотношении (итоги 2009 года) уровень бедности в этих государствах примерно одинаковый: Россия - 13,2 процента населения, США - 14,3 процента, Германия, как одна из самых благополучных стран ЕС - 15,6 процента.

Тем не менее, российские нищие, если бы имели такой же доход, как и американские, сразу избавились бы от статуса малоимущих. Как указывается в официальном отчете Бюро переписи населения США (United States Census Bureau), порог бедности для семьи из четырех американцев - 21954 доллара в год, то есть 58 тысяч российских рублей в месяц (по среднему курсу за 2009 год - 31,68 рубля). Не каждая средняя российская семья может похвастаться таким доходом - 14,5 тысячи рублей на человека.



По итогам 2009 года прожиточный минимум

в России составил в среднем 5,1 тыс. руб.,

то есть российские нищие беднее

американских почти в три раза.

Если принять во внимание паритет покупательской способности (ППС), который в 2009 году составлял 18,5 рубля на доллар (данные Trading Economics), то соотношение становится не таким удручающим. Американский порог бедности, рассчитанный по ППС, составляет 33,8 тысячи рублей (8,4 тысячи на человека), то есть российские нищие, как оказывается в итоге, беднее американских в 1,64 раза. Показатель нищеты в Германии - 15,6 процента - тоже нужно рассматривать в соответствующем контексте. Так, порог бедности в странах ЕС рассчитывается как 60 процентов от средней заработной платы (В Германии - почти 3 тысячи евро). В США соотношение - 44 процента.

В России средний доход в конце нынешнего года составит 24 тысячи рублей, если верить данным премьер-министра Владимира Путина. Росстат полагает, что показатель едва поднимется выше 22 тысяч рублей. Прожиточный минимум по итогам второго квартала этого года составил чуть более семи тысяч рублей (для трудоспособного населения). Получается, что порог бедности составляет немногим более 30 процентов от средней зарплаты. Таким образом, российские статистики в два раза завышают показатель обеспеченности граждан в сравнении с западными нормами. При этом нельзя забывать о разнице показателей средних зарплат в крупных городах и глубинке.

Российские власти и лояльные им эксперты нередко даже эти данные, заниженные по сравнению с ЕС и США, называют преувеличенными. В частности, многие утверждают, что россияне на самом деле зарабатывают больше, просто львиная доля зарплат выплачивается в "конвертах". "Теневые" доходы Росстат, естественно, подсчитать не может, как, впрочем, и статистики других стран.

В споре о том, чьи нищие беднее, даже основываясь на официальных данных, сложно быть объективным, поскольку очень многое зависит от настроения потребителей. Бедность, если обратиться к философии - это скорее состояние души, а нищета - экономический термин, связанный с величиной прожиточного минимума.

Несколько исследований доказали, что счастье не в деньгах, и даже не в их количестве. Как показывает "Международный индекс счастья", в 2006 году самой счастливой страной планеты стала Вануату - островное государство в Тихом океане, одно из беднейших в мире. Рейтинг 2009 года возглавила также не самая благополучная Коста-Рика. И тем не менее, скорее всего, результаты таких опросов обусловлены тем, что жители лидеров "индексов счастья" уже свыклись со своим положением и потеряли всякую надежду на улучшение благосостояния. В России, кстати, наметилась похожая опасная тенденция - неудачная социальная политика воспроизводит нищету, пишет Lenta.ru.