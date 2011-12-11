Управделами Президента РФ зарегистрировало марки напитков "Кремлевский"

Управление делами Президента России зарегистрировало в Роспатенте шесть торговых марок безалкогольных и алкогольных напитков под брендом "Кремлевский". Об этом сообщает "РБК daily".

Торговый дом "Кремлевский", принадлежащий управлению делами президента, зарегистрировал линейку из шести продуктов: "Кремлевская водка", "Кремлевское пиво", "Кремлевские лимонады", "Кремлевские напитки", "Кремлевское игристое" и бренди "Кремлевский". По словам пресс-секретаря управделами президента Виктора Хрекова, у торгового дома уже есть несколько марок на рынке, например, коньяк "Кремлевская премия".

Как и в случае с коньяком, Управделами президента собирается предоставлять лицензию на использование своих торговых марок производителям напитков и получать за это роялти. Товары под брендом "Кремлевский" будут свободно поставляться на рынок, а также использоваться на официальных мероприятиях в Кремле. Виктор Хреков также прокомментировал слухи о возможном появлении специализированной сети магазинов для бренда "Кремлевский" и заявил, что у Управления пока нет планов по реализации этого проекта.

Как заявил "РБК daily" директор отраслевого агентства ЦИФФРА Вадим Дробиз, выпуск на рынок продуктов под брендом "Кремлевский" в данный момент станет только "дополнительной антирекламой" для власти и для самого продукта.



"В условиях нынешней политической ситуации лучше вообще не начинать производство подобных напитков", - добавил Дробиз.

Ранее Управление делами президента уже пыталось зарегистрировать торговую марку "Кремлевские лимонады", однако в июне 2011 года Роспатент повторно отказал ведомству в регистрации, объяснив это обилием "кремлевских" брендов на рынке. В 2008 году по жалобе торгового дома "Кремлевский" Роспатент аннулировал регистрацию бренда Kremlyovskaya, принадлежащего компании SPI Group, пишет Lenta.ru.