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В Москве сторонники тандема поднимут лозунг "We PUT IN our Votes!"
В Москве пройдет митинг сторонников президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина "Слава России!", сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
Митинг состоится 12 декабря на Манежной площади и будет приурочен ко дню Конституции РФ. Начало акции запланировано на 16:00. Сколько всего человек должны принять участие в митинге, не уточняется.
К акции присоединятся более 3000 активистов молодежных движений "Местные" и "Россия Молодая", сообщили в пресс-службе "Местных". Активисты пообещали растянуть сотни плакатов на русском и английском языках, в том числе с лозунгами "We PUT IN our Votes!" и "Мы проголосовали! Мы победили!", а также вывесить "оригинальный ремейк картины 'Свобода, ведущая народ'".
10 декабря в Москве и других городах России прошли акции протеста против фальсификации выборов. Самая массовая из акций прошла в столице. По данным ГУВД Москвы, в ней приняли участие не менее 25 тысяч человек, а по мнению очевидцев – до 100 тысяч.
По результатам митинга были принята резолюция из пяти пунктов. Собравшиеся, в частности, потребовали отмены итогов прошедших недавно выборов в Госдуму, отставки председателя Центризбиркома РФ Владимира Чурова, расследования всех фактов нарушений и фальсификаций и немедленного освобождения политзаключенных, сообщает Lenta.ru.
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