Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра Южно-Курильска Василия СОЛОМК0, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
По данным пресс-службы СКР, уголовное дело в отношении главы «Южно-Курильского городского округа» возбуждено по ч.2 ст.286 УК России (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства). Основанием для такого решения стали материалы регионального УФСБ.
Как пишет РБК, по данным следствия подозреваемый заключил муниципальный контракт с ООО «Бигсан» на приобретение в срок до 31 марта 2016 года 104 квартир в четырех 26-квартирных жилых домах, расположенных в Южно-Курильске, стоимостью более 454 млн рублей. В нарушение контракта мэр Южно-Курильска подписал дополнительное соглашение, существенно меняющее его условия. Предоплата в размере 30% от стоимости приобретаемого жилья была перечислена компании, которая еще даже не начала строительство жилых домов, что, по мнению следствия, является существенным нарушением интересов общества и государства.
Новости тематики
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- Торги по строительству самой современной больницы на Дальнем Востоке назначены на февраль 2014 г.
- Зампред правительства Дмитрий Рогозин отправился на дальневосточную стройплощадку
- Сахалин превратят "в полуостров" за 450 миллиардов рублей
- Рогозин: Мы, я вам скажу по секрету, готовим масштабнейший проект на Дальнем Востоке рядом с китайской границей
- В Приморье Совет по привлечению инвестиций не может дать совета
- Строительство нового моста на Дальнем Востоке неизбежно
- ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" примет участие в проекте строительства моста "Нижнеленинское-Тунцзян"
- На строительстве моста на Сахалин будут задействованы кадры и мощности владивостокских мостов
- На Дальнем Востоке еще один остров соединят с материком грандиозным мостом. Или тоннелем
Новости раздела
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- В Республике Саха (Якутия) приступили к созданию экологической доктрины территории
- Россия выкупит у Южной Кореи свои танки и БМП
- Приморцев будут возить на лечение в Японию
- Дальний Восток вновь становится военным форпостом России
- Отходы превращаются в товары
- Дальнему Востоку обещают небо в алмазах
- "ДВ гектар" предлагают удобрить "ДВ капиталом"
- Япония пообещала застроить Дальний Восток России заводами, портами и больницами
- Показатели Нацрейтинга будут использованы для оценки работы дальневосточных регионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- Рубль начал заметно крепнуть