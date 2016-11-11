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Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить

11 Ноября 2016, 17:10 | Дальний Восток

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра Южно-Курильска Василия СОЛОМК0, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По данным пресс-службы СКР, уголовное дело в отношении главы «Южно-Курильского городского округа» возбуждено по ч.2 ст.286 УК России (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства). Основанием для такого решения стали материалы регионального УФСБ.

Как пишет РБК, по данным следствия  подозреваемый заключил муниципальный контракт с ООО «Бигсан» на приобретение в срок до 31 марта 2016 года 104 квартир в четырех 26-квартирных жилых домах, расположенных в Южно-Курильске, стоимостью более 454 млн рублей. В нарушение контракта мэр Южно-Курильска подписал дополнительное соглашение, существенно меняющее его условия. Предоплата в размере 30%  от стоимости  приобретаемого жилья была перечислена компании, которая еще даже не начала строительство жилых домов, что, по мнению следствия, является существенным нарушением  интересов общества и государства.   

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

 

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Теги: уголовное дело 



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