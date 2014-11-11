Япония намекнула России насчет строительства газопровода прямо до Токио

"Газпром" рассматривает предложение о строительстве газопровода до Японии. "Мы имеем предложение с японской стороны. Речь идет о газопроводе до Хоккайдо и, возможно, до Токио", - заявил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР. Возможно также участие "Газпрома" в энергетических проектах в Японии, компания рассматривает эти проекты. "Мы ответа не давали", - подчеркнул Миллер.

Глава Минэнерго Александр НОВАК заявил ранее: "У нас постоянный контакт, есть межправительственные отношения, но, к сожалению, проект по строительству газопровода экономически необоснован. Япония как потребитель сжиженного природного газа имеет закон, который позволяет использовать СПГ для выработки тепла. Подробных обоснований по строительству газопроводов нет. Если они будут, российская сторона готова их рассмотреть".

Россия предлагала Японии обсудить вопрос строительства газопровода от Сахалина до города Вакканай на острове Хоккайдо. В японском парламенте действует группа депутатов, выступающих в поддержку такого предложения.

Длина газопровода от Сахалина до префектуры Ибараки близ Токио составит 1350 км. Расходы на строительство оценивают в 600 млрд иен ($6 млрд).

Сейчас Япония закупает только сжиженный природный газ (СПГ), являясь крупнейшим в мире импортером СПГ. По трубопроводу из Сахалина можно доставлять до 20 млрд куб. м газа в год (почти 17% от японского импорта СПГ).

Япония остановила работу всех своих АЭС после аварии на атомной станции "Фукусима-1" и резко увеличила закупки СПГ. В прошлом году страна потратила на СПГ рекордные 7 трлн иен ($70 млрд).

Напомним, что главным итогом визита президента Владимира ПУТИНА в Пекин на саммит АТЭС стало подписание рамочного соглашения по поставкам в Китай 30 млрд куб. м российского газа ежегодно из Западной Сибири. Договор по западному маршруту планируется подписать в следующем году, и он может начать реализовываться даже раньше восточного маршрута (еще 38 млрд куб. м), контракт по которому был заключен в мае. Кроме того, Китай не прочь получать газ еще и по третьему газопроводу – с Сахалина. На что «Газпром» сообщил, что он готов рассмотреть возможность трубопроводных поставок газа в Китай вместо экспорта сжиженного газа с завода «Владивосток СПГ». Сырье на этот завод (пока не построенный) предполагалось поставлять по действующему газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток с сахалинских месторождений «Газпрома». В рамках третьего маршрута эту трубу можно довести до китайской границы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.