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Сенат открыл двери для экс-депутатов
Отныне губернаторам и региональным парламентам разрешается избирать своих представителей в Совет Федерации из числа депутатов федерального уровня, минуя процедуру их участия в региональных и муниципальных выборах, как пришлось делать Валентине МАТВИЕНКО.
Такие изменения внес президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля. Конечно, это не прямые выборы, но депутаты Госдумы хотя бы уже прошли публичную процедуру избрания. И пойти в сенат они могут только от того региона, где избирались в нижнюю палату парламента. Отметим, что новыми правилами уже могут воспользоваться нынешние депутаты Госдумы V созыва.
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