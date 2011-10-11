Итоги ДМЭФ: В отношении Дальневосточного региона усиливается только поток пафосных слов

Участники V Дальневосточного международного экономического форума вновь заострили проблемы региона

Не надо придумывать ничего сверхнового, для начала надо выполнить то, что запланировали. Такую мысль высказал на пленарном заседании прошедшего в Хабаровске V Дальневосточного международного экономического форума академик РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор ИВАНТЕР.

В самом деле, если бы программа развития Дальнего Востока и Забайкалья была выполнена целиком и в срок хотя бы в своих нынешних значениях, макрорегион уже имел бы гораздо более развитую инфраструктуру, диверсифицированную экономику, не убывающее, социально значительно более удовлетворенное, имеющее качественные трудовые характеристики население. Однако финансирование программных мероприятий, так ободрившее дальневосточников своим увеличением еще несколько лет назад, пришло к 2011 году к ожидаемому скептиками финалу, сократившись почти на две трети. Многие стройки перешли в привычное для современной истории региона положение анабиоза, начатые важнейшие проекты стали получать деньги, достаточные лишь для содержания их администраций.

Зато усиливается поток пафосных слов в отношении восточных регионов, будто не замечая, что уже давно не опирается на русло реальных действий, заливая заждавшееся обещанных положительных перемен население.



И даже находятся цифры, свидетельствующие, что ДФО развивается гораздо большими темпами, чем вся Россия, что сюда идет большее количество инвестиций. Но неблагодарные жители как-то не хотят насладиться вкуснейшей статистикой, продолжают покидать прекрасный край. И это – оценка действий. Выступая на заседании круглого стола №1, тематика которого совпадает с темой всего форума – «Стратегия 2020: региональный вектор», замдиректора Центра государственно-частного партнерства ВЭБ Алексей ШЕВЛЯКОВ подчеркнул: главный показатель успешной деятельности будет достигнут, когда в течение года на Дальний Восток приедет больше людей, чем покинут его.

Директор Института Дальнего Востока РАН Михаил ТИТАРЕНКО подчеркнул, что на словах у нас уже все есть для развития макрорегиона, только реальная политика и реальные действия пока сильно отстали от благих помыслов. В качестве одной из причин отставания рук и ног государственного механизма от его языка ученый назвал чрезмерную централизацию экономических решений в федеральных органах власти. Сегодня основные вопросы решаются только через Москву, там собираются все средства, там пользуются результатами выемки природных богатств.



«Российская Федерация высасывает из восточных

частей все, что можно, отдавая назад, что останется»,



- не стеснялся в выражениях Михаил Леонтьевич. По его мнению, для успешного развития здесь необходимо создать отдельный финансово-экономический центр, обладающий средствами и способный принимать решения без ежеминутной оглядки на столицу страны. При этом курировать работу структуры должен чиновник, имеющий статус не ниже третьего лица в государстве. Раньше в Японии по такому механизму работало отдельное министерство по развитию Хоккайдо.

С похожим предложением несколько последних лет выступают дальневосточные губернаторы во главе с полпредом. Директор Института Дальнего Востока настаивает на том, что ориентация государства на европейские рынки себя исчерпала, и необходимо разворачиваться в Азию, все уверенней становящуюся доминантой мировой экономики.



При этом нельзя входить в приличное

сообщество АТР в рваных штанах отсталых

восточных окраин.



Никто не будет всерьез считаться со страной, не умеющей поднять хотя бы до среднероссийского благосостояние почти 4% населения, живущих на 40% территории, не способной организовать здесь равные с другими частями РФ условия для работы отечественного бизнеса. Поэтому льготы дальневосточным жителям и предприятиям нужно рассматривать как необходимый механизм экономического и социального развития, а не как потерю части государственных доходов.

Губернатор Еврейской автономной области Александр ВИННИКОВ заметил, что сегодня нет единой госполитики в отношении региона, и попросил не считать за таковую принимаемые целевые программы. По его мнению, нельзя одинаково развивать все регионы, надо выбирать точки приложения усилий, способные дать импульс соседним территориям. Его выводы поддерживает и гендиректор московского филиала АО «Исследовательский институт «Номура» Охаси ИВАО, рассказавший, что Япония развивалась отдельными поясами. Эту технологию потом с успехом применил Китай, схема отлично ложится и на Россию, в которой Охаси Ивао выделил две возможных оси интенсивного первоочередного развития: в центре страны и на востоке, на линии Владивосток - Хабаровск. Глава Магаданской области Николай ДУДОВ заметил, что стратегия развития региона принята, а мероприятия по ее реализации не проводятся – соответствующий план завяз в структурах федеральной власти. Первый зампредседателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Геннадий АПАНАСЕНКО констатировал:



провалены даже решения Совета безопасности,

принятые в отношении Дальнего Востока.

Однако представлявшие на круглом столе российское правительство сотрудники Министерства регионального развития РФ не согласились с тоном оценок, предпочитая смотреть свои картинки о Дальнем Востоке, в которых оказалось гораздо больше позитивных красок. Директор департамента проектов развития экономики регионов Андрей СОКОЛОВ заявил как о почти решенном вопросе, что на 2012 государство, поправляя провал, намерено выделить на реализацию программы развития Дальнего Востока 60 млрд рублей. Но «ЗР» поинтересовался о планируемой сумме вложений в программу у полпреда президента в ДФО Виктора ИШАЕВА, который сообщил, что в оставшиеся до времени окончания ее действия 2 года программа развития Дальнего Востока и Забайкалья получит по 14 млрд рублей в 2012 и 2013 годах, и попросил не сливать финансирование по всем источникам в одну корзину.

Представитель департамента особых экономических зон и проектного финансирования минрегиона РФ Елена ЛУКИЧЕВА рассказала, что в России с 2005 года созданы 24 особых экономических зоны. При этом на ДВ таковых в разработке находится только две: ПОЭЗ «Советская Гавань» в Хабаровском крае и туристско-рекреационная зона на острове Русский под Владивостоком. По замечанию Николая Дудова, механизм ОЭЗ прекрасно работал в Магаданской области, но в том же 2005 году его действие было прекращено, что значительно осложнило положение региона.

Отвечая на реплику одного из представителей регионов о том, что в последнее время много говорится о создаваемых особых условиях для Дальнего Востока, но что они под собой подразумевают, никто не знает, замминистра регионального развития РФ Роман ПАНОВ возмутился до повышения голоса, заявив, что это плохо квалифицирует тех, кто не знает, так как сейчас в недрах правительства страны гуляют по согласованиям 43 специальных условия, часть из которых даже получила одобрение российского Минфина. Правда, оказалось, что о существовании этих условий не знает и полпред Виктор Ишаев, весьма нелестно отозвавшийся о потенциале подобных документов, создаваемых без тесного сотрудничества с властями регионов.

В целом чувствовалось некоторое непонимание со стороны федеральных чиновников градуса переживаний своих региональных коллег. Чего, вроде, надо? Проблемы-то решаются. Вот есть кадровый голод, недостаток квалифицированных специалистов – так мы вам Федеральный университет организовали. Не решает всех проблем – не важно, решение нами принято, а остальное – сами, своими силами и средствами. На свои силы регионы призывали больше рассчитывать и в вопросах поиска инвестиций. А меры возможного федерального налогового стимулирования для инвесторов могут найти свое отражение в разрабатываемой сейчас Минрегионразвития программе развития ДВ на долгосрочную перспективу. От вопросов предоставления льгот сотрудники министерства вообще шарахались, как от крамолы, стараясь сгладить их остроту заявлениями о том, что «предложения о компенсации тарифов должны иметь временные рамки», «давать преференции можно только с просчитанным результатом их применения». В этом ощущалась общая, выработанная позиция, не сулящая региону никаких заметных изменений, предполагающая стабильность дальнейшего пребывания в музыке успокоительных речей о его стратегической значимости.

Мнение

Вячеслав Шпорт: Регионам нужна поддержка

«Мы плодотворно поработали, обсуждая перечень самых широких вопросов. Речь шла об экономическом развитии, народонаселении, тарифной политике, модернизации промышленной и транспортной инфраструктуры, инновациях. Еще раз проанализированы программные документы, обуславливающие перспективы развития Сибири и Дальнего Востока. Модераторы «круглых столов» отметили высокую активность участников. Считаю, что форум прошел успешно и еще раз подтвердил, что является важной площадкой для обсуждения стратегических перспектив Востока России. Безусловно, все заинтересованы в том, чтобы традиция проведения экономических форумов продолжалась», - сказал, подводя итоги ДМЭФ, глава Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

По его словам, все предложения будут систематизированы и направлены в органы власти. «Учитывая, что в работе форума приняли участие руководители профильных комитетов Госдумы РФ, мы уверены в законодательной поддержке их реализации», - добавил Вячеслав Шпорт.



