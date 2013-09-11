Путин сменил Ишаева на Галушку

Президент России Владимир ПУТИН своим указом назначил сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра ГАЛУШКУ министром по развитию Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля.

"Уверены, его энергия, опыт и знания позволят ему эффективно исполнять, поставленные задачи по развитию дальневосточных регионов и делать все, чтобы в максимально короткие сроки нормализовать жизнь людей, пострадавших от стихии", - заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав ГОВОРУХИН, которого цитирует пресс-служба движения.

30 августа Путин объявил о назначении своего помощника Юрия ТРУТНЕВА на должность вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, тогда занимавший пост полпреда в ДФО Виктор ИШАЕВ был освобожден от всех постов, в том числе от должности министра по развитию Дальнего Востока.

Александр Галушка родился 1 декабря 1975 года в городе Клин Московской области. В 1997 году окончил институт экономики Московского государственного социального университета по специальности "Экономика и социология труда", в 2001 году - МИПК РЭА им. Плеханова. С 2004 года являлся президентом НП "Российская коллегия оценщиков". В 2010-2012 году - президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия ". С августа 2012 года - сопредседатель "Деловой России". С августа 2011 года по июнь 2012 года входил в состав Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.С 12 июня 2013 года - сопредседатель Центрального штаба общественного движения "Народный фронт "За Россию".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.