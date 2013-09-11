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Путин сменил Ишаева на Галушку

11 Сентября 2013, 16:52 | Дальний Восток

Президент России Владимир ПУТИН своим указом назначил сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра ГАЛУШКУ министром по развитию Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля.

"Уверены, его энергия, опыт и знания позволят ему эффективно исполнять, поставленные задачи по развитию дальневосточных регионов и делать все, чтобы в максимально короткие сроки нормализовать жизнь людей, пострадавших от стихии", - заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав ГОВОРУХИН, которого цитирует пресс-служба движения.

30 августа Путин объявил о назначении своего помощника Юрия ТРУТНЕВА на должность вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, тогда занимавший пост полпреда в ДФО Виктор ИШАЕВ был освобожден от всех постов, в том числе от должности министра по развитию Дальнего Востока.

Александр Галушка родился 1 декабря 1975 года в городе Клин Московской области. В 1997 году окончил институт экономики Московского государственного социального университета по специальности "Экономика и социология труда", в 2001 году - МИПК РЭА им. Плеханова. С 2004 года являлся президентом НП "Российская коллегия оценщиков". В 2010-2012 году - президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия ". С августа 2012 года - сопредседатель "Деловой России". С августа 2011 года по июнь 2012 года входил в состав Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.С 12 июня 2013 года - сопредседатель Центрального штаба общественного движения "Народный фронт "За Россию".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: назначения  Путин  минвостокразвития  Ишаев 



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Комментарии

  • Псевдоним18:40, 11.09.2013#

    ой, ой, ой, замненили Ишака на Галушку, а толку то??????

  • Псевдоним18:47, 11.09.2013#

    Опять МОСКВИЧ! И что им здесь надо? А, может, махнем в Москву, а они пусть сюда переселяются и управляют или управляются? Неужели нет здесь достойных???

  • Вупсень и Пупсень18:47, 11.09.2013#

    Очередной дармоед

  • угу19:00, 11.09.2013#

    вуди харрельсон по симпатичнее. . .

  • Псевдоним14:59, 12.09.2013#

    Так-то Вуди Харльсон вообще красава! Даже не сравнивая

  • Псевдоним19:09, 11.09.2013#

    Это как переливание крови, но есть опасность перепутать группы, и тогда гемолиз эритроцитов и хана пациенту

  • Сергей17:41, 17.09.2013#

    тока тут походу не только группу перепутали - вместо крови - моча

  • ДедЛемур10:58, 12.09.2013#

    "Мама, не горюй". Фильм третий

  • Псевдоним14:40, 12.09.2013#

    Как достали уже эти все личинки Верховной Моли!

  • Primorskiy14:49, 12.09.2013#

    пора нафталинчику закупить. . .

  • Primorskiy14:49, 12.09.2013#

    пора нафталинчику закупить. . .

  • Псевдоним15:01, 12.09.2013#

    +100000000

  • Псевдоним14:46, 12.09.2013#

    на рожу пидорок , упс коренной масквич

  • Инквизитор14:59, 12.09.2013#

    "коренной масквич" из Бирюлёво :))

  • Псевдоним15:02, 12.09.2013#

    да уж, судя по глупой роже он здесь наруководит.

  • Псевдоним15:14, 12.09.2013#

    Почему к нам засылают москвичей????????Нах. . они здесь нужны????????? Им не понять НИКОГДА наши проблемы. Пусть в москву валит!

  • Галушка15:21, 12.09.2013#

    хочу палец в жопу

  • ххххххххххххх15:37, 12.09.2013#

    Красава с красным дипломом! Посмотрим что наруководит москаль очередной. Лицо извените, как только что из Шепетовки.

  • Володя16:57, 12.09.2013#

    Москалям не хватает должностей в москве, вот и поставилиещё одного паразита и исполнителя прихотей у. . . . . . . .

  • zzz23:53, 12.09.2013#

    Как же нам болезным без маасквачей то прожить?

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