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Евросоюз готовится к выборам в России
Важным и сложным партнером ЕС назвала Россию Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин ЭШТОН в своем выступлении в Европейском парламенте, посвященном подготовки к выборам в Государственную Думу России.
Как отмечено в пресс-релизе, присланном в «ЗР», в РФ «наблюдаются некоторые позитивные признаки: президент Медведев призывает к экономической и политической модернизации, министр финансов Кудрин настаивает на свободных и честных выбора».
Однако, по мнению г-жи Эштон, «политический плюрализм все еще сталкивается с трудностями». Верховный представитель ЕС по иностранным делам в качестве примера трудностей назвала отказ Минюста РФ в регистрации Партии народной свободы (ПАРНАС). При этом ЕС отметил, «что требования в России к минимальному числу членов партии – самые высокие в Европе. … Европейский суд по правам человека не убежден, что эти требования являются необходимыми».
Как положительный пример отмечено внесение президентом РФ Медведевым законопроекта, снижающего избирательный барьер на федеральных выборах с нынешних 7% до 5%.
ЕС предлагает России содействие в организации наблюдения на выборах. «В настоящее время ведутся переговоры между Россией и ОБСЕ/БДИПЧ», - сказала Кэтрин Эштон.
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