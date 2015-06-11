Курилы и Сахалин Минобороны накачивает военной мощью

На островах Итуруп и Кунашир (Курильская гряда) началась основная фаза строительства военных городков. Строительство ведется по линии Федерального агентства специального строительства (Спецстроя), и в ходе строительной кампании планируется создать более 250 зданий и сооружений различного назначения, общая площадь которых превысит 260 тыс. кв. метров, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в Спецстрое сообщает, что к работе пока привлечены около сотни строителей и почти 70 единиц техники, однако и число рабочих, и количество единиц спецтехники будут расти.

На Курилах планируется создать административный городок, рассчитанный на 300 человек. При этом подчеркивается, что все подготовительные работы уже проведены, и что на острова завезено достаточные объемы строительных материалов исключительно отечественного производства.

При этом реализуется и программа по переселению жителей Итурупа и Кунашира из ветхого жилья в новые дома.

ТАСС цитирует официального представителя Спецстроя России: «Работы производятся на обоих островах сразу в трех функциональных зонах. В первую очередь планируется строительство общежитий жилой зоны для создания комфортного жилого фонда, необходимого для переселения из домов, подлежащих реконструкции».

Кроме того стало известно, что авиационная группировка ВВС России на Сахалине усиливается многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Об этом сообщает начальник пресс-службы ВВО (Восточного военного округа) полковник Александр ГОРДЕЕВ. При этом полковник Гордеев пояснил для СМИ причины, по которым самолеты Су-30СМ отправляются на Сахалин. Александра Гордеева цитирует РИА Новости: «Основной целью передислокации истребителей является совершенствование летной натренированности экипажей истребительной авиации для полетов в островной зоне».

Речь идет о трех многоцелевых истребителях Су-30СМ, которые осуществили перелет с военного аэродрома «Дземги» (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) на военный аэродром «Сокол» (Сахалинская область).

ДОСЬЕ ZRPRESS:

Су-30СМ - модернизированный многоцелевой истребитель, первый полет которого состоялся в 2012 году. Основные характеристики самолета: экипаж - 2 человека; длина - 21,9 м; высота - 6,36 м; максимальная взлетная масса - 34,5 т; макс. скорость - 2125 км/ч; боевой радиус действия - 1500 км; длина разбега - около 550 м; боевая нагрузка - 8 т.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.