В России очередная антиалкогольная кампания уже началась

Власти всерьез решили отучить Россию пить. Вот уже и время продажи алкоголя сократили, а вскоре ударят и по кошельку. Так, с 1 июля цена на "горячительное" подскочит сразу на 28%. И это еще не весь список антиалкогольных мер. В скором времени число мест продажи спиртного может сократиться почти в 10 раз, а возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, — увеличиться с 18 до 21 года (соответствующий законопроект внесен в Госдуму на прошлой неделе).

Споры об эффективности запретительных мер идут в России уже давно. Одни считают их своевременными и необходимыми, другие – неэффективными и даже опасными. Тем не менее, очередная антиалкогольная кампания уже началась. Смогут ли власти добиться улучшения ситуации одними только запретами, и не грозит ли стране повторение горбачевской реформы со всеми вытекающими?

По словам главного нарколога страны Евгения Брюна, принимаемые властями меры вполне оправданы и уже приносят свои плоды. Так, ограничение продаж алкоголя по времени позволило уменьшить число отравлений некачественной продукцией и суррогатами в столице на 10%, а также существенно сократило спрос на услуги фирм по выведению из запоя или снятию похмелья на дому.

Правда, в отношении возрастных ограничений на продажу спиртного мы по-прежнему отстаем от Европы: крепкий алкоголь молодые люди могут позволить себе уже с 18 лет, а пиво – с любого возраста. Хотя, как заметил нарколог, с 1 января пиво, наконец, приравняют к алкоголю со всеми вытекающими последствиями.

При этом, даже будучи сторонником таких ограничений, Брюн признался, что не ждет от реформ 100% результатов. Он отметил, что в любой стране, где свободно продается спиртное, насчитывается минимум 2% страдающих алкоголизмом с психическими расстройствами. На этих людей запретительные меры вряд ли подействуют, а вот остальные задумаются, бежать ли после 22:00 за "паленой" водкой к таксисту, к соседке бабе Маше за самогоном, или воздержаться во избежание отравления некачественным товаром. Большая часть населения сделает выбор в пользу последнего, уверен Брюн.

В любом случае, насколько бы ограничительные антиалкогольные меры не были хороши и своевременны, они, безусловно, должны сопровождаться мерами по снижению спроса. В противном случае, по словам нарколога, они обречены на неудачу.

Такого же мнения придерживается и президент Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. "Алкоголь – простейшее вещество, которое образуется, даже если оставить банку с вареньем на окне. По сути, каждый школьник может произвести столько спиртного, чтобы хватило его родным, друзьям, соседям, поэтому, без воспитания нации в отношении алкоголя сами по себе запретительные меры ничего не дадут, — считает эксперт. — К чему привела антиалкогольная компания времен Горбачева? К расцвету нелегального рынка сбыта алкогольной продукции, производству спиртного в домашних условиях, в том числе и суррогатов с использованием технического спирта".

Эта индустрия быстро набрала обороты и стала сравнима по объемам с легальной. Справится с ней государство не может до сих пор. Несмотря на все усилия властей, подпольный сегмент сбыта алкоголя и по сей день существует в сельской местности, небольших городах, и одними только запретами можно лишь усугубить ситуацию.

Поэтому столь необходимо направлять усилия на антиалкогольную пропаганду, уверен Шапкин. Вместо рекламы пива, которой ночью пестрят все телеканалы, это время можно было бы посвятить социальной рекламе, направленной на снижение потребления спиртного. Нужно выпускать антиалкогольные передачи, снимать фильмы, просвещать население… Но вместо этого государство вновь пошло по пути одних лишь запретов, причем, как видится многим экспертам, ошибочному.

Шапкин уверен: чрезмерное ограничение продаж алкоголя может не только не дать желаемых результатов, но и задавить производителей, в то время как для эффективного контроля достаточно ввести в России всего три меры. Нужно установить порог минимальной цены на алкоголь, чтобы оградить население от дешевых суррогатов; ввести вмененный налог на производственные мощности, чтобы понятие нелегальной водки просто исчезло; организовать специализированные магазины по продаже алкоголя, желательно казенные, чтобы они и законодательные ограничения соблюдали, и с нелегальным алкоголем не связывались.

Но в том виде, в каком антиалкогольная компания начата сейчас, она не только не решит давно накопившихся проблем, но и подтолкнет население к употреблению суррогатов, опасается директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "Цифрра" Вадим Дробиз.

"В 2014 году мы получим следующие цифры: подпольный нелегальный суррогатный сектор с 65% (как это было в 2010-2011 годах) вырастет до 77%, уровень потребления суррогатов составит 55%, тогда как еще в прошлом году был 35%", — прогнозирует эксперт.

По его мнению, такие возможные последствия вполне объяснимы тем, что запретительные реформы не подкрепляются социально-экономическими преобразованиями.

"Запрет на ночную продажу алкоголя приведет к снижению преступности, но никак не потребления. Люди будут покупать спиртное заранее, как это делалось в советское время. Высокой ценой на водку мы подтолкнем часть населения к суррогатам. В сельской местности, например, можно будет закрыть все вино-водочные магазины уже в 2013 году, потому что там никому не нужна будет водка за 150 рублей и вино за 140 рублей, которые будут самыми дешевыми", — заметил Дробиз.

Он считает, что государство должно заниматься не столько снижением уровня потребления (хотя, и это важно), сколько изменением структуры потребления в сторону слабоалкогольной продукции, прежде всего вина, которое в европейских странах составляет достойную конкуренцию крепкому алкоголю.

Кроме того, эксперт уверен, что ответственность за продажу спиртных напитков несовершеннолетним должна стать уголовной. Сделать это просто необходимо, подчеркнул эксперт, потому, что сравнительно невысокие штрафы давно уже не пугают продавцов, и они охотно продают спиртное подросткам, зная, что даже в случае проверки, штраф быстро окупится.

Дробиз также предложил усилить ответственность и для самих подростков, распивающих спиртное.

"Сегодня в России сложилась парадоксальная ситуация, когда запрет на продажу алкоголя до 18 лет есть, а на употребление — нет. Почему бы не ввести такую ответственность, например, с 12 лет. Подростков, замеченных в употреблении алкоголя, вполне можно было бы отправлять на общественные работы. Это пошло бы им на пользу", — считает он.

А вот почему подростки увлекаются спиртным – проблема более глубокая, разбираться в которой власти не хотят. Альтернативы, способной увести новое поколение от пагубной привычки, тоже не предлагают. "Спорт!", — говорит депутат Госдумы Вячеслав Тимченко. Не слишком ли неопределенно и поверхностно звучит это наряду с четко сформулированными, продуманными, обоснованными запретами.

При этом эксперты опасаются, что, пока чиновники медлят, подростки смогут сами найти альтернативу алкоголю, ведь ни для кого не секрет, что курительные смеси и другие "легкие" наркотики свободно продаются в сети. Да и алкоголь можно заказать в интернет-магазине в любое время суток, хоть и стоит эта услуга не очень дешево.

Поэтому в успех реформ скорее не верится, чем наоборот. И ведь хорошие меры, правильные, соглашаются эксперты. Вот только слишком поспешные, не до конца продуманные, несистемные и однобокие, пишет Rosbalt.Ru.



