Овощной дефицит спланировали лоббисты

Власти ФРГ нашли источник распространения опасного штамма кишечной бактерии Esherichia coli (E.coli), который привел к панике в Европе и вынудил российские власти запретить импорт европейских овощей. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что отменять запрет пока рано. При этом он не исключает, что распространение опасной инфекции в ЕС — чья-то целенаправленная акция. В России же, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, речь идет о «накручивании» цен на продукты питания лоббистами.

- ФАС РФ намерена внимательно следить за ценами на овощи в России и пока не видит признаков сговора в этой сфере. Вы считаете, дефицита не будет?

- Давайте вспомним прошлую осень, когда искусственно был организован дефицит гречки. Действительно, в прошлом году урожай этой крупы был маленький, но гречка хранится очень хорошо, и все склады в России были забиты. Был организован искусственный дефицит, в продаже появилась китайская гречка, которая в России является сорняком. Возникла паника, и цена гречки выросла более чем в три раза.

Более того, не какой-нибудь чиновник из ФАС, а лично президент Медведев заявил, что все это организовано искусственно. Однако все всем сошло с рук — как пишут в титрах голливудских фильмов, «ни одно животное не пострадало». Я очень опасаюсь, что «животные» сделали вывод из событий прошлого года, и в этом году все может повториться, но уже с другими продуктами.

- Получается, что сейчас население начинают психологически готовить к возможному возникновению дефицита заранее?

- Конечно. И в этом я усматриваю уже стратегическое планирование лоббистов. Можно было бы сказать, что мера по ограничению импорта какого-либо продукта, того же картофеля, имела бы смысл, если бы российскому картофелю открыли дороги на российские рынки. Но никто этого делать не будет. А почему? Потому что это значит вызвать гнев всесильных этнических мафий, то есть прослыть фашистом и сесть по 282-й статье (УК РФ, Статья 282: Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации). Никому это не нужно.

А вот последствия могут быть очень серьезными. Напомню, Февральская революция 1917 года началась с того, что в Петрограде не стало хлеба. Говоря современным языком, отдельные чиновники средней руки петербургской мэрии решили сделать свой «мелкий гешефт».

- То есть опять воруют?

- Сейчас в России воруют, как в «последний день». Хотя, стоит заметить, для многих такой день действительно скоро наступит. В 2012 году, когда на выборах победит или «один», или «другой», союзников проигравшего «снесут» к чертовой матери. Это понимают все. Соответственно, как сторонникам «того», так сторонникам «другого», находящимся у кормушки, плевать на долгосрочные последствия. Им нужно сейчас «срубить бабла» как можно больше и успеть вывезти его.

С другой стороны, все они абсолютно убеждены в своей безнаказанности, поскольку им немедленно обеспечат поддержку. Когда чиновники продаются почти все, и это считается нормой, получается следующее: «украду миллиард, десятую часть кину на «откат», и все будет в порядке».

- Такие торговые войны отражаются на политике. Вспомним хотя бы историю с польским мясом. Теперь, накануне саммита Россия-ЕС, мы испортили отношения с Евросоюзом…

- Что касается торговых войн: российскую картошку как не пускали на рынки европейских стран, так и не будут пускать. А внутри страны ее будут перекупать по два-три раза. Нам будут хамить, обвешивать, обсчитывать, а если мы будем чем-то недовольны, нам будут «вешать» 282-ю статью. С моей точки зрения, в настоящий момент основная функция государства – заниматься переработкой населения в личные богатства образующих его чиновников. Есть те, кто организует переработку людей в удобрения, и те, кого перерабатывают. В нашем концлагере середины быть не может. В России не только среднего класса мало — у нас, по сравнению с другими странами, миллионеров мало, поскольку все «ушли» в миллиардеры.

Беседовал Дмитрий Пановкин, ИА "Росбалт".

