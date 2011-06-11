Российская экономика «нервно курит» план

Глава свежеиспеченного Института социально-экономических и политических исследований, экс-президент Чувашии Николай Федоров доложил о подготовке предвыборной программы «Единой России» и «Общероссийского народного фронта». «Я уже дал команду, чтобы к августу мы были готовы предоставить своего рода пятилетний план преобразований», — заявил он.

Всплывшее из советского прошлого слово «пятилетка», с одной стороны, заставило некоторых представителей крупного бизнеса задуматься о бронировании билетов куда-нибудь в Лондон. С другой стороны, намерение выдать пятилетний план развития России несказанно обрадовало сторонников усиления роли государства в управлении экономикой. Ведь пока власть усердно пытается контролировать предпринимателей, те, в свою очередь, сопротивляются и настороженно разгадывают спущенные сверху ребусы.

Конечно, никто не верит, что в Россию вернется пресловутая плановая экономика. Но определенные ее элементы в последнее время встречаются подозрительно часто.

«В разгар кризиса государство помогало крупным предприятиям, в том числе банкам, и получило возможность участия в их капитале, — констатирует аналитик «Инвесткафе» Антон Сафонов. — Теперь, хотя продажа госпакетов и происходит, но расставаться с возможностью контролировать бизнес, конечно же, очень не хочется». При этом, по оценке эксперта, государство имеет рычаги давления на бизнес, а слова и лозунги часто расходятся с действиями.

Например, неоднократно говорилось о том, что необходимо развивать предприятия малого и среднего бизнеса, но налоговая нагрузка увеличивается, что практически лишает такие предприятия перспектив. Аналитик привел статистику, согласно которой в 2010 году государственные надзорные органы на проведение проверок и административных расследований затратили из бюджетов всех уровней 91,2 млрд рублей, собрав штрафов всего на 12,5 млрд рублей. Всего же за прошлый год было проведено 2 млн 828 тыс. 900 проверок и административных расследований, и половина из них — внеплановые.

По мнению Сафонова, государство сейчас контролирует практически все аспекты экономической деятельности, и в перспективе страна постепенно может вернуться к некому подобию плановой экономики.

Усиление планирования в управлении экономикой отмечает и ведущий аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Душин. По его оценке, распустив советскую экономику в 1992 году, государство столкнулась с рядом проблем. Они были вызваны, в первую очередь, потерей приоритетов развития в машиностроительной (включая оборонку) и других отраслях. Планирование стало инструментом для создания крупных корпораций.

Кроме того, по словам Душина, отчасти государство не уходит из экономики из-за выданных ранее социальных гарантий. Это придает некоторую специфику России в части контроля за соблюдением интересов «простых людей». «Но вариант плановой экономики с Госпланом СССР сейчас попросту невозможен, — уверен аналитик. — Развитие идет в сторону так называемой дирижистской экономики, или экономики с элементами планирования — как обязательного, так и индикативного. Такую модель в XX веке представляла Франция. Ярким примером дирижистской экономики в России являются заявленные правительством планы по Олимпиаде в Сочи и ЧМ по футболу».

Впрочем, даже нынешний уровень присутствия государства в экономике избыточен и вреден. В частности, эксперты Института Гайдара обратили внимание на опубликованную в марте 2010 года информацию Росимущества о том, что впервые с 1991 года реестр государственного имущества можно считать сформированным. Проще говоря, все предшествующие годы никто в стране толком не знал, сколько и какой собственности есть у государства. «Эта информация хорошо иллюстрирует реальное качество администрирования экономической политики, проводимой государством, причем в части, относящейся к его непосредственным функциям, — констатировали эксперты. — При всем этом полнота сформированного к настоящему времени реестра вызывает вопросы, поскольку само Росимущество признает, что порядка 1,5 тыс. юридических лиц не предоставили информацию о наличии в собственности федерального имущества».

Вообще, эксперты единодушно отмечают, что оценить удельный вес госсектора очень сложно. «Например, нет прозрачности с дочерними и зависимыми компаниями, входящими в бизнесгруппы, сложившиеся вокруг организаций государственного сектора, где контроль осуществляется опосредованно, через несколько уровней («внучки», «правнучки» и т.п.) или участия в капитале, меньшего, чем 50%», — отметили в Институте Гайдара.

При этом даже на «прозрачных участках» государство не может похвастаться успехами. «Результаты реализации национальных проектов показали, что при формальном соблюдении всех процедур государство столкнулось со случаями крайней неэффективности расходования бюджетных средств, — считает завлабораторией экспертизы и разработки нормативно-правовых актов Института Гайдара Анастасия Киреева. — При этом, помимо «обычных» нарушений бухгалтерского характера, а также нарушений, связанных с осуществлением расходов, не признанных впоследствии целевыми, и нарушений, связанных с порядком оформления документации получателей бюджетной поддержки, существует ряд нарушений, связанных с явными злоупотреблениями со стороны получателей помощи, а также нарушений, говорящих о неэффективном использовании субсидий, выделяемых из федерального бюджета».

Сейчас рядом с Россией под тяжестью плановой экономики загибается Белоруссия — это еще раз доказывает, что «ролевые игры» государства в экономике ничем хорошим обычно не заканчиваются. Правда, определенные социальные группы все же остаются в плюсе — и это не только чиновники. В частности, как отметил в интервью «Росбалту» начальник управления активами ФГ «БрокерКредитСервис» Николай Солабуто, за возврат плановой экономики ратуют некоторые производители. «Ведь при плановой экономике у них всегда есть заказы, а при рыночной заказы приходится искать», — поясняет эксперт. Впрочем, считает он, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность обеспечить производителей заказами. «Дураков нет — соответственно, нет и плановой экономики», — резюмирует Солабуто.

Между тем, в свете грядущих выборов властной верхушке приходится раздавать авансы на всех фронтах. «Про возврат к плановой экономике говорил Грызлов в 2006 году, — отметил Солабуто. — Такое ощущение, что плановую экономику вспоминают перед выборами и только на выступлениях в депрессивных регионах».

В то же время, господам в вип-зоне даются другие предвыборные авансы. «Помню, как сидящие в зале были готовы передать бизнес государству, — не без издевки говорил глава правительства РФ Владимир Путин 21 апреля на встрече с бюро правления РСПП. — Мы по этому пути не пошли — мы подставили плечо бизнесу, перекредитовали в западных банках. Целую систему господдержки выстроили». И тут же заверил, что это был принципиальный выбор правительства: дескать, Россия движется к рыночной экономике, а не к системе государственного капитализма.

Таким образом, Россия обречена на вечные колебания в вопросе госконтроля экономики: если в одном месте государство подвинется, то обязательно постарается закрепиться в другом. И бронь на бизнес-класс в Лондон еще долгое время будет актуальной, пишет Игорь Чубаха, ИА "Росбалт".