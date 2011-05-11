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Новые политзаключенные
Россияне отметили Великую Победу над фашизмом. Жаль только, что освободив Европу от коричневой чумы, сами солдаты-освободители вернулись в тоталитарное государство. Не было политической свободы у них самих, их детей и внуков. Нет даже у правнуков сейчас.
Времена Ельцина стали коротким промежутком в современной истории России без политзаключенных. Да, конечно, Ельцин расстрелял здание Верховного Совета и разогнал депутатов. Но шахтеры беспрепятственно стучали касками об асфальт, а приморцы перекрывали улицы, протестуя против отключений электроэнергии. Возможно, тогдашнему президенту было просто плевать на все протесты, которые прямо не угрожают его власти?! Возможно, и так. Тем не менее это был короткий исторический промежуток, когда государственный аппарат не преследовал за инакомыслие, когда в России не было политзаключенных.
С уходом Ельцина изменилась внутренняя политика. Можно сказать, изменилась кардинально. Все активнее государственный аппарат насилия вмешивается в идеологическую и политическую жизнь общества.
Началось, пожалуй, с того, что был похоронен ельцинский указ, прямо и категорично запрещавший ФСБ вести расследования внутри России в отношении российских граждан. Чекисты возобновили сбор информации в отношении россиян.
Но одной информации власти оказалось мало для того, чтобы оказать влияние на политических противников. Да и действовать открыто внутри России чекистам было не с руки - уж слишком свежи в памяти россиян и мирового сообщества времена политических репрессий.
Подключили милицию. В системе МВД создали Центр по борьбе с экстремизмом, который стал наследником 18-го отдела, ликвидированного в процессе реформы МВД Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП). Символичное преобразование. Видимо, организованная преступность уже не так опасна, как люди, открыто протестующие против политики правительства, коварно маскирующиеся под студентов и правозащитников.
В Уголовный кодекс ввели уже печально известную статью 282 УК РФ об экстремизме. Причем точного определения, что это такое и чем экстремизм отличается от терроризма, до сих пор нет. В результате любую организацию и любого человека можно привлечь по обвинению в экстремистской деятельности. Скажем, критикуешь действующую власть – значит, возбуждаешь ненависть к социальной группе «власть»!
Например, такое обвинение предъявлено в Приморье двум лидерам регионального отделения «Другой России» Александру КУРОВУ и Игорю ПОПОВУ. А главная вина молодых людей заключается, по версии следствия, в том, что на митингах и политических тусовках они представлялись национал-большевиками. А организация-то запрещена.
Но если вдуматься, то вся вина ребят лишь в том, что не теми представились! Сказали бы, что Бонапарт или Александр Македонский - ради Бога. Никто бы их не тронул. Разве что посмеялись бы, да пальцем у виска покрутили. А раз прозвучало «национал-большевик» - суши сухари! Подумать только - реальный срок молодому работнику театра и его товарищу-студенту светит не за подготовку теракта. И не за организацию беспорядков. Даже не за оскорбление! Лишь за то, что у них не те политические взгляды. И все ведь по закону. Что самое печальное!
С каждым годом число осужденных по статье «Экстремизм» растет. Например, у «Другой России» уже 24 члена партии осуждены и еще 10 предъявлено обвинение лишь за то, что они придерживаются «не тех взглядов».
Выходит, законодательство России до сих пор не доросло до Вольтера, сказавшего: «Мне глубоко неприятны Ваши взгляды, но я готов умереть за то, чтобы у Вас было право их высказать».
Неужели возвращается Россия к советским временам всеобщего «одобрямс»? За что же тогда воевали наши деды и прадеды в середине прошлого века и боролись мы сами в 90-х годах?!
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