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Ким Чен Ын возглавил Трудовую партию Кореи

11 Апреля 2012, 21:59 | Дальний Восток

11 апреля, ZRPRESS. Ким Чен Ын - сын скончавшегося в прошлом году лидера КНДР Ким Чен Ира - назначен первым секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает в среду китайское агентство Синьхуа со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Кроме того, Ким Чен Ир, который скончался 17 декабря прошлого года, назван Вечным генеральным секретарем ТПК. Решения были приняты в ходе конференции партии, которая открылась в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что на запланированной на пятницу сессии Верховного народного собрания (ВНС) (парламент КНДР), как ожидается, Ким Чен Ын будет утвержден на важнейшем государственном посту председателя Государственного комитета обороны КНДР. В настоящее время он является заместителем главы комитета.

Вскоре после смерти Ким Чен Ира северокорейские СМИ назвали его младшего сына "Великим лидером" страны и верховным главнокомандующим вооруженными силами КНДР. Ким Чен Ир, который скончался в возрасте 69 лет от сердечного приступа во время поездки по стране, в 1994 году унаследовал власть от своего отца Ким Ир Сена, который являлся основоположником доктрины "чучхе" и первым президентом Северной Кореи.

Передача власти в Северной Корее по наследству от отца сыну связана с попытками не допустить сворачивания с политического курса и развала режима, основанного на местной идеологии "чучхе", подразумевающей опору на собственные силы.

Утверждение Ким Чен Ына на посту руководителя партии и государства совпало по времени с широко отмечаемой в Северной Корее 15 апреля столетней годовщиной со дня рождения Ким Ир Сена. В числе иных праздничных мероприятий, к этому дню приурочен и запуск нового северокорейского космического спутника "Кванменсон-3".

Международное сообщество подозревает, что в действительности космическая программа КНДР является замаскированным испытанием баллистических ракет. Пхеньян, в свою очередь, настаивает на мирном характере своей космической программы.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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