Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ким Чен Ын возглавил Трудовую партию Кореи
11 апреля, ZRPRESS. Ким Чен Ын - сын скончавшегося в прошлом году лидера КНДР Ким Чен Ира - назначен первым секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает в среду китайское агентство Синьхуа со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.
Кроме того, Ким Чен Ир, который скончался 17 декабря прошлого года, назван Вечным генеральным секретарем ТПК. Решения были приняты в ходе конференции партии, которая открылась в Пхеньяне.
Ранее сообщалось, что на запланированной на пятницу сессии Верховного народного собрания (ВНС) (парламент КНДР), как ожидается, Ким Чен Ын будет утвержден на важнейшем государственном посту председателя Государственного комитета обороны КНДР. В настоящее время он является заместителем главы комитета.
Вскоре после смерти Ким Чен Ира северокорейские СМИ назвали его младшего сына "Великим лидером" страны и верховным главнокомандующим вооруженными силами КНДР. Ким Чен Ир, который скончался в возрасте 69 лет от сердечного приступа во время поездки по стране, в 1994 году унаследовал власть от своего отца Ким Ир Сена, который являлся основоположником доктрины "чучхе" и первым президентом Северной Кореи.
Передача власти в Северной Корее по наследству от отца сыну связана с попытками не допустить сворачивания с политического курса и развала режима, основанного на местной идеологии "чучхе", подразумевающей опору на собственные силы.
Утверждение Ким Чен Ына на посту руководителя партии и государства совпало по времени с широко отмечаемой в Северной Корее 15 апреля столетней годовщиной со дня рождения Ким Ир Сена. В числе иных праздничных мероприятий, к этому дню приурочен и запуск нового северокорейского космического спутника "Кванменсон-3".
Международное сообщество подозревает, что в действительности космическая программа КНДР является замаскированным испытанием баллистических ракет. Пхеньян, в свою очередь, настаивает на мирном характере своей космической программы.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Валерий Мишин: Для объединения двух Корей потребуются триллионы долларов и долгие годы
- Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
- Что происходит под самым боком у Приморья
- Ядерный полигон в нескольких сотнях километров от Владивостока закрывается
- Токио рассматривает "курильский вопрос" с привязкой к Владивостоку
- Южная Корея срочно вызвала в Сеул своих послов из России, Китая, США и Японии
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Президенту объявлен импичмент
- Большинство японцев не хотят усиления сотрудничества с Россией
- Путин сделал многозначительное заявление по Курилам
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин